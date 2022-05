Il est le cinéaste le plus attendu de cette 75ème édition. Bouc émissaire du régime de Vladimir Poutine, incarnation d’un cinéma dissident et subversif, il a déjà été en lice pour la palme d’or à deux reprises. Kirill Serebrennikov est l'invité d'Augustin Trapenard.

Kirill Serebrennikov © AFP / Tobias SCHWARZ

Il a déjà été en lice pour la Palme d’or à deux reprises. À l’époque, il était encore sous le coup d’une assignation à résidence, et n’avait pas été autorisé par les autorités de son pays à venir présenter son travail.

Il est maintenant en exil, et montera aujourd'hui, après six ans d’absence, les marches du palais des Festival avec l’équipe de son film La femme de Tchaikovsky. Une fresque historique éblouissante, sensuelle et tragique, portrait en creux d’un génie et de celle qui a voulu partager sa vie. Kirill Serebrennikov est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"J’incarne une Russie qui est contre la guerre, contre la violence et pour la liberté de l’art, pour le respect. Je crois d'ailleurs que beaucoup de Russes partagent ces idéaux."

"Les problèmes de la Russie avec les gays et la culture LGBT est un tabou officiel. J’ignore pourtant pourquoi les lois russes l’interdisent au XXIe siècle : c’est une putain de honte, comme on dit en russe."

"La littérature russe est un énorme continent à côté duquel on ne peut passer. Qui s'est intéressé à cette littérature ne peut tomber dans une méchanceté ouverte, car toute la littérature russe parle d’amour, de compassion et d’humilité."

"La Russie post-soviétique, c’était du chaos, mais aussi une excitation et un espoir. Tout le monde espérait que cette liberté brutale amènerait à de grands changements. Malgré les difficultés économiques, on était exalté."

"Le 19e siècle n’existe plus en Russie. Tout a été détruit, il ne reste plus que quelques bâtiments. Mettre en scène ce monde, c’était faire une peinture occidentale car, à l’époque, la Russie était partie intégrante de l’Occident."

"Le corps et la lumière sont ce qu’il y a de plus important dans le cinéma. Le corps laisse une trace sur la pellicule, il reflète la lumière et jette une ombre. Le cinéma c’est ça : la rencontre de la lumière et d’un corps."

"Sans le corps humain, il n’y a pas d’art à proprement parler. Même l’abstraction, même l’art sans objet, même le minimalisme sont des réactions devant le corps humain."

La vie fait tout pour que le corps soit enserré. Tout ce qui existe autour du corps, c’est la prison du corps. Or, il faut que le corps vive au cinéma et au théâtre selon des lois qui sont différentes de celles de la vraie vie.

