Héritier d’une chanson réaliste et épurée, il s’est fait connaitre il y a quatre ans, avec sa casquette et sa guitare, et depuis enchaine les albums et les concerts. Gauvain Sers est l'invité d'Augustin Trapenard.

Gauvain Sers en concert aux Francofolies de La Rochelle en 2017 © AFP / XAVIER LEOTY

En aout dernier, il faisait paraitre son troisième disque, Ta place dans ce monde et poursuit actuellement sa tournée dans toute la France. Gauvain Sers est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Les chanteurs ne sont plus très nombreux aujourd'hui à raconter des histoires avec un mélange de social et d’intime. Mais ils peuvent encore avoir ce rôle d’éveiller les gens au monde, d’éveiller leurs consciences.

"Dans la vie, je ne suis pas le plus bavard. Quand on écrit, on a le droit de raturer, de recommencer. C’est la force des mots: pouvoir se cacher derrière eux."

"Ce qui me terrorise, c'est de figer une chanson sur un album, que les gens se sentent trahis si je change une note par rapport à cette version. Les chansons ont toujours une seconde vie, elles appartiennent à ceux qui les font vivre."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Gauvain Sers a écrit une chanson inédite.

Programmation musicale