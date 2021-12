Chanteuse et comédienne, elle fait actuellement ses premiers pas au théâtre dans "Maman", pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit. Vanessa Paradis était l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse, et actrice Vanessa Paradis aux Chanel Métiers D'Art 2021-2022 le 7 décembre 2021 à Paris. © Getty / Marc Piasecki/WireImage

Dans Maman, écrit et mis en scène par Samuel Benchetrit, elle campe une femme en quête de maternité. Une histoire sombre et tactile, matinée d’absurde, qui interroge la famille, le désir et l’absent. Vanessa Paradis était dans Boomerang.

Programmation musicale

VANESSA PARADIS - VAGUE À L'ÂME SOEUR

ROSALIA - LA FAMA