Il est le chanteur d’Iron Maiden, l’un des groupes les plus iconiques de la scène heavy metal, qu’il a rejoint au début des années 80, et dont le 17ème album, "Senjutsu", vient de paraitre. Bruce Dickinson est l'invité d'Augustin Trapenard.

Bruce Dickinson en concert avec Iron Maiden en juillet 2016 © Getty / Francesco Castaldo\Archivio Francesco Castaldo\Mondadori

Sa voix est l'une des plus reconnaissables de la scène heavy metal ! "Senjutsu", le 17ème album de son groupe, Iron Maiden, vient de paraitre. Des guitares qui envoient, des octaves et du drame en veux-tu en voilà ! Bruce Dickinson est dans Boomerang.

Programmation musicale

IRON MAIDEN - THE WRITING ON THE WALL

POMME - Les séquoias