Au milieu des années 1980, elle a imposé son art du récit et sa pop matinée de folk dans le monde entier avec son album devenu culte, "Solitude Standing". Suzanne Vega est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Suzanne Vega au Barbican à Londres en février 2022 © Getty / Robin Little/Redferns

Elle sera bientôt en tournée dans toute la France avec son nouveau disque*, An evening of New York Songs and Stories* et sera à l’Olympia le 22 juin prochain. Suzanne Vega est dans Boomerang.

Retrouvez toutes les dates de tournée de Suzanne Vega en cliquant ici.

Extraits de l'entretien

"Le monde de la musique a profondément changé depuis les années 80. Aujourd’hui, tous les artistes sont sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook. On trouve sa niche, on présente une chanson, et on perce."

"Une chanson naît d’une image, d’un titre, d’une expression que j'entends dans ma tête ou d’un problème qui me taraude, que je ne sais comment exprimer. C’est comme une huître – un grain de sable qui devient une perle."

"On ne sait jamais pourquoi une chanson reste. C’est un mystère de la vie. C’est peut-être une fusion entre le son, le message, la voix et l’air du temps, ce qu’aiment les gens. Je n’avais absolument pas prévu le succès de 'Tom’s Diner' par exemple."

"Lou Reed a eu un impact fondamental sur ma musique. Grâce à lui, j’ai vu des possibilités que je n’avais jamais vues avant. Il m’a apporté quelque chose de choquant et différent : pas de métaphore, que des faits et de la simplicité."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Suzanne Vega a choisi de reprendre "Dreaming" de Blondie.

Programmation musicale

SUZANNE VEGA - WALK ON THE WILD SIDE