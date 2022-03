D’aucuns voient en lui un pilier rock belge et francophone, ainsi qu’une incarnation folle et lumineuse de la liberté et de la vie. Arno est l'invité d'Augustin Trapenard.

Arno le 11 février 2020 à Paris © Getty / David Wolff - Patrick/Redfern

Contraint d’annuler sa tournée après la parution, en mai dernier, de son disque Vivre, on espère très vite le revoir sur scène. En attendant, il nous fait l’amitié de nous recevoir, chez lui, à Bruxelles. Arno est dans Boomerang.

Programmation musicale