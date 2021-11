Depuis vingt-cinq ans, en parallèle de sa carrière de comédien, il trace un parcours de cinéaste tout en nuances et coups d’éclats. "Les choses humaines" son nouveau film sort la semaine prochaine. Yvan Attal est l'invité d'Augustin Trapenard.

Yvan Attal en septembre 2021 à Venise pour le film "Les Choses humaines" © Getty / Dominique Charriau

Avec _Les choses humaines_, variation sur le roman de Karine Tuil, Goncourt des Lycéens il y a deux ans, il signe son septième film en tant que réalisateur. C'est l'histoire d’un procès pour viol où la vérité se déplace d’un camp à l’autre, semant le trouble autant chez les personnages que chez le spectateur. Yvan Attal est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Yvan Attal a choisi de lire un extrait du Loup des steppes de Hermann Hesse :

1 min Carte blanche - Yvan Attal lit un extrait du "Loup des steppes" de Hermann Hesse Par Augustin Trapenard

Extraits de l'entretien

La force de la comédie

Yvan Attal : "Il y a des comédies de situation et des comédies qui tiennent aux dialogues, aux bons mots, etc. La comédie implique parfois un rythme qui vous empêche de cadrer d'une façon de prendre le temps, d'installer une atmosphère. C'est pour ça que c'est difficile la comédie, parce que le rire vous impose un rythme".

Je n’ai jamais abordé la comédie en me disant qu'il faut que les gens rient. Je suis plus obsédé par la forme de l’histoire, parce que si on y croit on rigole

Qui sommes-nous pour juger ? Pourquoi c'est si difficile de rendre la justice ?

YA : "Quand on est victime, on est obligé de faire le deuil de la vérité

C’est toujours difficile de juger son semblable. Aujourd’hui, tout le monde juge à l’emporte pièce derrière son portable. Ca fait des années qu’on a aboli la peine de mort mais on coupe des têtes toutes les quatre secondes.

Je pense qu'il n'y a pas de vérité

Le pire, c'est d'être dans le jury et d'avoir la responsabilité d'avoir à juger un homme aussi coupable qu'il est. Mais comment on fait pour rentrer chez soi et s'endormir tranquille en disant qu'on a envoyé un homme un an, dix, vingt ans de prison…"

Filmer la parole, le pouvoir des mots au cinéma

YA : "Ça devient la seule chose à laquelle on peut s'accrocher. Ce n'est pas simplement les mots, c'est la pensée. C'est comment les mots arrivent, ça me fascine. Souvent, quand je suis en face des gens, que je les écoute parler, je suis fasciné, j'aimerais être à l'intérieur d'eux-mêmes".

Programmation musicale

NAT KING COLE – NATURE BOY

LAURA CAHEN - DÉSARMÉ