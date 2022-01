C’est peut-être l’un de nos écrivains les plus populaires, souvenez-vous de "La délicatesse", de "Charlotte" ou encore du "Mystère Henry Pick". "Numéro deux", son nouveau roman, vient de paraitre. David Foenkinos est l'invité d'Augustin Trapenard.

David Foenkinos en février 2020 © AFP / JOEL SAGET

Numéro deux, c’est l’histoire passionnante du garçon qui aurait pu jouer dans l’adaptation au cinéma du Harry Potter de JK Rowling, mais qui n’a finalement pas été choisi. David Foenkinos est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Harry Potter est un personnage de petit garçon dans la souffrance. Un jour, quelqu’un vient le voir et lui dit qu’il a des pouvoirs, qu’il est attendu et désiré. Ca fait écho à ce qu’on espère tous plus ou moins consciemment."

"C’est parfois le positionnement d’une virgule dans un roman de 600 pages qui peut en changer toute la signification. La minutie du hasard, la précision des petits détails font qu’on bascule d’un côté ou de l’autre."

"J'ai une énergie de survivant. Ca aide à déverrouiller la sensibilité. J’ai tendance à essayer de voir ce que j’ai en plus, pas ce que j’ai en moins."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, David Foenkinos a écrit un texte inédit.

Programmation musicale