Il aurait pu devenir basketteur, il est devenu humoriste et ça fait maintenant une dizaine d’années qu’il promène son noble titre sur les scènes de France et de Navarre. Le Comte de Bouderbala est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'humoriste Le Comte de Bouderbala, mars 2018 © Maxppp / Nice Matin

Il est de retour au Théâtre Le République, à Paris, avec son spectacle Le comte de Bouderbala 3. Rythme, confidences et proximité. Son autobiographie, Amazing, vient de paraitre. Le comte de Bouderbala (Sami Ameziane) est dans Boomerang.

Extraits de l'émission

« Faire la morale dans les spectacles d’humour, c’est hypocrite, car je crois qu’on n’a pas les mêmes vies que les gens lambda. Dire "faites ceci" ou "faites cela" à des gens normaux, c’est hypocrite de notre part. »

« Le rire est une conversation à bâtons rompus avec autrui. C'est une confrontation directe avec le public. »

« Chaque personne est un théâtre à elle toute seule. Nous sommes tous des caisses de résonance de nos propres familles, de nos amis et de notre travail. Au fond, on est tous humoristes. »

« Dès qu’on prend la parole, on a une responsabilité. Un spectacle est politique en lui-même : des gens nous écoutent, et on parle en son nom propre. »

« La France est un pays conservateur et mono-secteur : soit on fait de la politique, soit on fait de l’humour. Et les spectacles d’humour sont comme des moments suspendus. »

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Programmation musicale

DE LA SOUL + CHAKA KHAN – ALL GOOD

JACQUES – ÇA SE VOIT