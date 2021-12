Considéré.e comme l’une des grandes voix de la poésie Outre Manche, porte parole de l’art du "spoken word", rappeur.euse, mais aussi dramaturge et essayiste, iel pose ses mots et son regard sur notre époque. Kae Tempest était dans Boomerang.

Kae Tempest © Julian Broad

Connexion, son nouveau livre, paraissait en avril 2021, dans une traduction de Madeleine Nasalik. À travers cet inspirant éloge de la créativité, iel réfléchit au monde d'aujourd'hui, et nous invite à renouer avec nos profondeurs. On parlait de communication, de liberté, d'injonction et de beauté.

Programmation musicale

KAE TEMPEST - FIRESMOKE