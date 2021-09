« Mamie », c’était le nom d’un de ses restaurants phares, hommage à la cuisine à de son aïeul, qu’il continue de décliner au "Relais Plaza", la brasserie du Plaza Athénée, dont il vient de prendre les rênes. Le chef Jean Imbert est l'invité d'Augustin Trapenard.

Il est l'un de nos plus jeunes chefs et il a déjà conquis tout le gratin ! Nommé à la tête du prestigieux Relais Plaza, il y décline la cuisine de sa grand-mère, devenue icône gastronomique ! Jean Imbert est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Les spécialités de ma grand-mère ? La tomate farcie et la crème caramel !"

"La cuisine française, c’est la vraie. Elle est d’une intemporalité rare"

"Je reste instinctif, je n'ai pas de plan de carrière. Il m'est arrivé plein de choses qui normalement n'arrivent pas à un cuisinier."

"Je ne suis pas du sérail. Comme vous voyez, je porte un sweat. Mais je ne me laisse pas parasiter par les critiques. Au fond, les gens qui ne croient pas en moi me font plus de bien que ceux qui croient en moi."

CARTE BLANCHE

Pour sa carte blanche, Jean Imbert a choisi de raconter un menu historique servi à Louis XIV par Vatel à Chantilly

Menu servi à Louis XIV par Vatel à Chantilly tiré de Vatel, les Fastes de la table sous Louis XIV par Nicole Garnier-Pelle / Collection du Château de Chantilly/Connaissance des arts

(Vatel. Les fastes de la table sous Louis XIV par Nicole Garnier-Pelle. Collection du Château de Chantilly/Connaissance des arts)

