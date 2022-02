Elle est comédienne et se partage entre l’Espagne et la France depuis bientôt 40 ans. Ses rôles chez Almodovar, dans "Talons Aiguilles" notamment, ont fait d’elle une icône du cinéma mondial. Victoria Abril est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Elle est actuellement sur les planches du Théâtre de la Renaissance, dans Drôle de Genre, une comédie où elle joue une femme au lourd secret. Victoria Abril est dans Boomerang.

"Enfant, je me suis sauvée de l’internat où j’étais, car j’avais le syndrome d’Oliver Twist. J'attendais que le temps passe, j'imaginais que ma mère allait venir me chercher… J’avais l’impression de ne pas appartenir à ce monde."

"Mon premier rôle m’a fait choisir le cinéma : c’était un garçon qui voulait être une fille, et moi j’étais une fille qui voulait être un garçon, avoir les droits d’un garçon. C’est là que j’ai pris conscience de l'aspect thérapeutique du métier d’actrice."

"La littérature, le cinéma, les livres, la culture en général, tout ça nous aide à vivre."

"Tous les films avec Almodovar étaient intenses : douze heures de tournage, puis la fête toute la nuit. Et la nuit, on dansait partout, vraiment partout, dans n’importe quel endroit. C’était fou !"

"En amour, il faut faire des concessions, sinon l’amour ne dure pas. Quand on aime quelqu’un, ce n’est pas pour ses vertus… mais pour ses défauts."

Au cinéma, dès 40 ans, on n’est plus femme, plus actrice. Les metteurs en scène ne savent plus quoi faire avec vous, il n’y a plus d’amour, plus de sexualité. Les rôles sont ceux d'aigries ou méchantes... Alors je me suis dit qu’au lieu de m’emmerder, il fallait créer.