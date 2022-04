Immortalisée, il y a près de cinquante ans, par Jean Eustache dans "La maman et la putain", son visage et sa voix, émaillent depuis le cinéma français. La comédienne Françoise Lebrun est l'invitée d'Augustin Trapenard.

C’est dans Vortex, le nouveau film de Gaspar Noé, qu’on la retrouvera dès mercredi. Elle y joue le rôle d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui glisse lentement vers sa fin. C’est une expérience de cinéma radicale et à couper le souffle. Françoise Lebrun est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Il faut toujours apprendre. Quand on est petit, on apprend à marcher, à manger ; quand on vieillit, on apprend qu’il faut réapprendre, faire le chemin presque inverse."

Le cinéma en lui-même permet d’être vivant, quel que soit son âge. On y devient autre, par rapport à son propre corps et son propre mental.

"Je suis troublée par le fait que les personnes âgées n’ont plus personne autour d’elles pour partager la mémoire. Ça me troublait déjà, jeune, de penser qu'on n’ait plus personne pour dire "tu te souviens" ?"

"Il existe une voix consciente et une voix, qu’on a à l’intérieur de soi, dont on ignore la provenance. Il arrive, d'un coup, une chose mystérieuse et réjouissante – celle de se dire qu’on est quelque chose d’autre."

"Quand j’ai vu « La Maman et la Putain » pour la première fois, je me suis dit que ce film allait être un météore dans le ciel du cinéma. La pensée m’est venue, sans logique, inconsciemment."

"Il y a différents types de personnes : celles qui ont des désirs forts, et celles qui suivent le hasard et les rencontres."

"J’aime les gens qui ne sont pas comme il faut. J’espère être de ceux-là."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Françoise Lebrun a choisi de lire un texte un extrait de "Paris ne finit jamais" d'Enrique Vila-Matas".

