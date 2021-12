Sa guitare, son harmonica, sa voix haut perchée, ses balades mélancoliques et sa fougue, ont fait de lui une légende vivante du rock! Neil Young est l'invité d'Augustin Trapenard.

Neil Young en concert en 2016 à Milan © AFP / Mairo Cinquetti / NurPhoto

C'est une légende vivante de la musique ! Barn, son cinquante et quelque unième album, en collaboration avec le groupe Crazy Horse, sort aujourd’hui. C’est rock, limpide, mélodieux et ça parle de notre époque. Neil Young est dans Boomerang.

La traduction simultanée est assurée par Michel Zlotowski.

Programmation musicale.

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE- HEADING WEST

NEIL YOUNG - THE NEEDLE AND THE DAMAGE DONE

Ecoutez l'intégralité de l'entretien en version originale