"Multitude", c’est le nom de son troisième album qui paraitra le 4 mars, après sept ans d’absence. Pour son grand retour, il nous a préparé une surprise... Stromae est l'invité exceptionnel d'Augustin Trapenard.

Stromae en 2015 à Paris © Maxppp / VCG

Dans "Multitude", il chante la solitude, le quotidien et certaines luttes, en fusionnant des sonorités du monde entier. Ça fait pleurer, sourire, mais surtout ça donne envie de danser. Il sera par ailleurs Président d’honneur des prochaines Victoires de la musique qui auront lieu ce soir. Stromae est dans Boomerang.

Retrouvez les dates de concert de Stromae en cliquant ici.

Extraits de l'émission

« Je m’amuse et je joue avec les mots. Il y a des choses que je dis juste pour l’amour des mots. Ce n’est pas forcément vrai, ça déforme les personnages que j’incarne, mais parfois les phrases seules valent le coup de les dire. »

J’aime brouiller les pistes

Ce qui m’a intéressé sur l’album, c’était de mettre de mêler les chœurs bulgares à une rythmique électro et d’autres instruments, par exemple. Brouiller les pistes et finir par me dire : "je ne sais pas où je suis" ».

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Je pense que les mots sont importants pour se soigner

Ils sont pour moi une façon d’extérioriser les choses que j’ai vécues, mais aussi celles que j’ai vues. J’observe beaucoup, j’aime regarder les mimiques des gens, comme un scénariste, et les imiter. »

« Orelsan fait partie de ceux qui écrivent le mieux dans la monde de la musique francophone aujourd’hui. Il va chercher tout ce qui lui passe par la tête, il creuse, il va au fond des choses. »

Perdre le contrôle, c’est très perturbant pour moi. Il m'arrive surtout de le perdre quand je suis surpris par une mélodie

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Stromae a choisi de reprendre "L'enfer" accompagné de musiciens et du chœur des voix bulgares :

Programmation musicale