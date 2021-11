Les auditeurs de France Inter connaissent sa passion pour les classiques et son tropisme médiéviste. Son nouveau roman "S'adapter" a été l'une des sensations de cette rentrée. La romancière Clara Dupont-Monod est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Elle s’est imposée comme l’un des grands noms de cette rentrée littéraire, remportant coup sur coup, le prix Landernau des lecteurs et le prix Fémina, pour son dernier roman S’adapter. L’histoire d’un enfant atteint d’une maladie rare, racontée par les membres de sa fratrie, portée par une écriture magnifique. Clara Dupont-Monod est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"On ne dira jamais assez combien le côtoiement d’un enfant différent vous enrichit, vous grandi."

Il y a une différence entre vivre sans quelqu’un et vivre avec l’absence de quelqu’un. On vit très bien avec les fantômes. Vivre avec la perte, c’est un équilibre comme un autre qu’on a dû refabriquer

"Les programmes de français en première ne sont pas adaptés. Stendhal et Madame de La Fayette, c’est très difficile. Et surtout, il n’y a pas de littérature contemporaine ou du Moyen-Age"

"L’envie d’écrire, c’est comme l’envie de faire pipi la nuit. Si vous ne le faites pas, vous dormirez moins bien. Ecrire un livre, c’est la même chose: si je ne le faisais pas, je vivrais moins bien"

"S’adapter, ça veut dire faire avec, et pas contre"

Carte blanche

Clara Dupont-Monod a écrit un texte inédit.

