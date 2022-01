Elle est comédienne et nous ravit, depuis plusieurs décennies, de son espièglerie, de ses regards étonnés et de son piquant ! Sabine Azéma est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Sabine Azéma à Cannes en mai 2019 © Getty / Daniele Venturelli

La semaine prochaine, elle sera à l’affiche de La place d’une autre, d’Aurelia George, aux côtés de Lyna Khoudri. L’histoire d’une usurpation d’identité, mais surtout d’une amitié entre deux femmes. Sabine Azéma est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien avec Sabine Azéma

"Je vis totalement dans l’instant présent, c’est dans mon tempérament. Le passé, je n’y pense pas, je n’ai aucune photo chez moi. L’avenir, c’est pareil. Je vis l’instant présent et c’est incroyable !"

"J’ai besoin de beaucoup d’affection sur un tournage, sinon je rentre dans ma coquille comme un escargot !"

"La vie est un théâtre. Je m’arrange pour que la mise en scène de ma vie réelle soit au mieux pour moi et pour les autres. C’est ce que je peux faire de plus beau : réussir ma vie réelle."

"On est enfermés en nous-même, on ne sait jamais ce que pensent les autres. Jouer des rôles me permet d’ouvrir des armoires pour essayer de les comprendre"

"Jouer, c’est comme respirer"

"Alain Resnais disait: ‘tournons pour voir comment ça va tourner’. Je m’épanouis quand c’est comme ça. J’aime qu’on me laisse beaucoup de liberté pour surprendre le metteur en scène. Je ne suis pas un petit soldat !"

"Si je suis actrice, c’est pour venir de partout !"

"Être léger, c’est ne pas être lourd pour les autres."

