Son premier disque, "Petite Amie", a fait d’elle l’une des grandes révélations de la scène française de ces cinq dernières années. Son nouveau titre "Le dernier jour du disco" sort aujourd'hui. Juliette Armanet est dans Boomerang.

Détail de la couverture de "Le dernier jour du disco" dernier album Juliette Armanet © Pierre Rimbaud/Barclay

Depuis le succès de son premier album, _Petite Amie_, elle a enchainé les concerts, les projets, les duos, et nous tient en haleine, en dévoilant aux comptes gouttes des indices sur ce que sera son futur album studio, dont parait, aujourd’hui le premier morceau ! Ça s’appelle Le dernier jour du disco. Juliette Armanet est dans Boomerang.

Retrouvez toutes les dates de la tournée de Juliette Armanet en cliquant ici.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Juliette Armanet a choisi de reprendre Tu m'oublieras de Larusso.

Extraits de l'entretien

« Mon titre Le dernier jour du disco parle d’une apocalypse joyeuse, de l’ordre de la résurrection. Comme si on dansait sur des braises. »

"Ce qui est dur, c’est de consentir à soi-même. Quand on s’accepte, c’est là qu’on s’épanouit le mieux »

"Ce qu’il y a de plus disco en moi ? Mes chaussures !"

"Pour écrire une bonne chanson d’amour, il faut être sincère et libre, se ressembler et se perdre à la fois, s’étonner."

"Christophe est un musicien qui a passé toute sa vie à se chercher dans la plus grande liberté et la plus grande intransigeance"

"Un bon son est toujours une alchimie entre plusieurs sons. Sur ce disque, je voulais mêler des cordes, pour donner au disque un côté orchestral, savant et flamboyant, avec de l’auto-tune, pour apporter une touche plus électro."

Programmation musicale

Juliette Armanet - Le dernier jour du disco