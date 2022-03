Prix Nobel de littérature en 1986, il n’hésite jamais à prendre position contre les puissants et forge texte après texte une langue hybride, ouverte et riche. Wole Soyinka est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'écrivain Wole Soyinka, mars 2017 © AFP / Thomas Samson

En 1986, il devenait le premier Africain à recevoir le Prix Nobel de Littérature. Écrivain, poète et dramaturge, et depuis plus de soixante-dix ans, il fait rimer littérature et engagement. Wole Soyinka est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Nous vivons une époque très étrange, peut-être celle du mal. Si j’utilise ce mot, c’est que je peine à définir quelque chose d’aussi négatif, d’aussi bizarre et d’aussi évitable que la menace de la guerre qui pèse aujourd'hui sur le monde entier."

"L’écriture, la musique et la peinture sont un exercice de consolation. Elles rendent un monde intolérable un peu plus tolérable."

"L’écriture est une consolation et une forme de masochisme, car ce n’est pas la plus facile des occupations. C’est une façon d’expliquer, au moins pour soi, une vision du monde, des phénomènes et de l’humanité."

"Les mythes sont une projection des possibilités que l’humanité s’offre à elle-même. C’est, je crois, l’expression d’une sorte d’idéal qui fait partie de son salut."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La littérature c’est la continuité. C’est l’invention la plus continue de l’humanité, constante et garantie pour l’éternité."

"Pour moi, le mot espoir a disparu assez tôt. Je l’ai remplacé par le mot "lutte". J’ai arrêté de parler d’espoir dès que j’ai senti l’aspect sisyphéen de l’avenir."

"Le monde d’aujourd’hui n’est pas qu’un mélodrame ou une tragédie : c’est une nouvelle complexité. Ses changements nous dépassent, en termes de préoccupations et de priorités […] Si c’est un théâtre, il est un théâtre nouveau."

Programmation musicale