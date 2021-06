Dès ses débuts, il a semé la poésie dans le rap, et récolté les honneurs du public. Aujourd’hui, reparait "Bouge de là", premier grand succès du rap français. Mc Solaar est l'invité d'Augustin Trapenard.

MC Solaar © AFP / Thomas SAMSON

Il est peut-être l'une des premiers rappeurs à avoir connu la reconnaissance en France. Aujourd'hui, reparait "Bouge de là", son premier succès, à quelques semaines de la réédition de son album culte "Qui sème le vent récolte le tempo". On parle de rime, de mouvement, des temps qui changent, mais aussi de transmission, avec MC Solaar, dans Boomerang.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Extraits de l'émission

"Mes trois premiers albums vont reparaître dans les mois à venir. Ils sont restés indisponibles pendant longtemps à cause de tensions avec ma maison de disques. Mais après tout ce temps, il faut savoir repartir"

"Le rap d'aujourd'hui est multiple, et surtout le genre le plus écouté. Le public a été extrêmement éduqué, et les jeunes arrivent aujourd'hui à reproduire des éléments techniques qui nous paraissaient très complexes à l'époque !"

"J'ai l'impression d'avoir semé une licence poétique : le droit à la poésie, à la revendication, à l'excentricité. Pour les rappeurs, ça a créé un espace de liberté : ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans être dans le dogme du hiphop des années 90"

"Certains titres restent parce qu'ils ne sont pas écrits comme de l'actualité, mais comme des chroniques intemporelles. C'est le cas pour Bouge de là : comme Don Quichotte, je me balade et il m'arrive des aventures"

"La première fois que j'ai chanté Bouge de là à la radio, c'était dans le Deenastyle, sur Radio Nova ! A l'époque les fans de hiphop apprenaient et chantaient ce qui passait dans le Deenastyle, on se reconnaissait comme ça entre nous"

"Sur mon premier album, on cherchait un son à la fois hiphop et #jazz. D'où l'omniprésence des cuivres. Le rap doit au jazz sa liberté, et a en commun avec lui l'histoire d'une musique rejetée"

"Je me considère comme un bouchon de liège : quelle que que soit l'agitation du monde, je flotte toujours"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Carte blanche

Pour sa carte blanche, MC Solaar a lu un texte inédit.

Programmation musicale