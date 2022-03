Elle est comédienne, mais aussi autrice, entrée en littérature par un premier livre très remarqué, "Les rêveurs". "Le jeu des si", son troisième roman, paraitra le 18 mai. Isabelle Carré est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Isabelle Carré à Angoulême en septembre 2021 © Getty / Sylvain Lefevre

Son prochain roman, Le jeu des si, est un jeu de miroir, où vie rêvée et vie réelle se confondent et se répondent. Un livre qui raconte peut-être avant tout, ce puissant besoin de se raconter des histoires. Isabelle Carré est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Isabelle Carré :

"Marivaux dit que les acteurs font semblant de faire semblant. Je crois que c’est là une définition de la comédie – et de l’écriture, aussi."

"A l’hôpital, j’ai voulu en finir. Mais j’ai entendu cette phrase prononcée par Romy Schneider : ''Préférez les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort''. Je crois que ça m’a réveillé et sauvé."

"La vie est une série de vertiges où l’on doit faire des choix et prendre certains chemins. On aimerait être partout et prendre des chemins de traverses, mais ce n’est pas possible."

"Nous ne sommes peut-être faits que des mots, mais surtout des mots des autres. On change au contact de mots, de phrases ou des histoires des autres. Et quand on lit, on lit pour se lire."

"J’ai tendance à m’évader dans l’imaginaire, à me dire qu’on a cela pour déjouer les pièges de la réalité et de sa brutalité."

"On vit dans un monde fragile. C’est pour ça que j’aime la jeunesse : elle a envie de faire des choses, d’agir face à l’urgence climatique. Je l'admire, je pense qu'elle sera meilleure que nous, les "boomers".

"Je crois au pouvoir des mots. Certains mots et certaines représentations peuvent nous sauver. Pas seulement le temps d’une soirée, mais tout entier."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Isabelle Carré a choisi de lire un extrait de Bonhomme de neige, bonhomme de neige, de Janet Frame.

