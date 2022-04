Il est rappeur, il vient de Bruxelles, et fort du succès de ses deux précédents albums, "Morale 2" et "Chocolat", il prépare minutieusement son retour. Roméo Elvis est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le rappeur belge Roméo Elvis © / @Straussphere

Aujourd’hui sort « Quand je marche », son nouveau morceau. On parle de mélodies, de voix, d'arrangements et du présent avec Roméo Elvis, dans Boomerang.

ROMÉO ELVIS - QUAND JE MARCHE

Extraits de l'entretien

"Le rap a maintenu mon cerveau actif pendant toutes ces dernières années. Il m’a sauvé de la paresse, de l’idiotie, de la bêtise."

"Je me suis excusé de ce que j’ai fait. Je vois encore les conséquences de mes actes et je les assume. J’ai été mis sur un piédestal, et j’ai vécu un excès d’amour qui s’est aussi accompagné d’un excès de haine."

« Quand on monte très haut, on ne peut que tomber de haut, et cette chute fait très mal. Il faut toutefois accepter cette chute. »

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Roméo Elvis a prépare un free style inédit.