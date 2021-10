Il est l’auteur de l'une des héroïnes les plus populaires de la littérature jeunesse, la redoutable "Mortelle Adèle", dont vient de paraitre un nouvel album. L'auteur Antoine Dole, alias Mr Tan est l'invité d'Augustin Trapenard.

Antoine Dole © AFP / Joël Saget

"Show Bizarre", c'est le nom du nouvel album des aventures de Mortelle Adèle, accompagné d’un disque truffé de tubes tels que "Pas de pitié pour les Nazbroques", "Vive les cookies" ou encore "Poussez-vous les moches", réalisé par le musicien Aldebert. Antoine Dole alias Mr Tan est dans Boomerang.

Antoine Dole vient également de publier son premier roman, Six pieds sur terre.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Antoine Dole a écrit un texte inédit.

Tu es né le 28 octobre 1981. Scorpion ascendant scorpion. Un mercredi, le jour des enfants, juste à temps pour célébrer les morts, dans une ville encerclée de montagnes immenses.

Tu as aimé ce monde. Dès l'enfance tu lui as tout donné, toute ta bonne volonté, par instinct d'y trouver la particule élémentaire qui déjà te manquait dans la masse préhensible, la solution à cette drôle de sensation de vide dans l’entier, du silence dans le bruit, du détail dans l’immense.

Tu as grandi avec une opacité étrange à travers laquelle il t’a fallu apprendre à voir le monde extérieur, comme une proximité impossible et déjà trop solide pour être née de toi.

Tu as été, autant que tu l’as pu, un enfant souriant, joyeux, spontané, mais en prise avec une incompréhension insoluble, toujours là pour retenir une partie de toi en arrière, et prompte à te laisser toujours un peu triste dans la clarté des choses. En disharmonie.

Tu en as fait des histoires, des livres, pour te les raconter à toi-même, toutes les pistes que tu suivais, les fils à remonter, comme la preuve que c’était là, quelque part, à portée, un dernier effort après le dernier effort, tu étais convaincu de ça : qu’un jour tu saurais, tu tiendrais là dans tes mains, la forme qu’avait prise cette absence logée en toi au fil des années. L’emboitement parfait qui aurait fait cesser cette solitude impossible à expliquer, l'idée que nulle part n'existe quelque chose qui te complète.

Tu métabolises encore souvent difficilement l’amour que l’on te porte. Un endroit de ton cœur reste froid, interdit, sans résonance. Longtemps tu as cru que cela voulait dire que tu étais un peu mort au dedans.

Tu as bataillé, beaucoup, contre ton invisible. Tu as réussi, des fois, à tenir des soleils. Mais toujours la lumière redessine des ombres en toi, que l’écriture discipline, taille, et empêche de se répandre. C’est ce qui, sans doute, t’a la plupart du temps empêché de disparaître.

Tu n'as jamais cessé d'écrire, sans te douter une seconde qu’en réalité ce sont tes livres qui étaient en train de t’écrire. Et que tu étais la réponse. La réponse que tu cherchais tout ce temps.

Antoine, les mots ont ce pouvoir tu sais, d’écrire le toi solide. Le toi qui rencontre le monde, le toi vivant. Le toi qui se tient là, capable de ressentir et de se lier à l’autre.

Et tu as appris, livre après livre, à enjamber le lit de tes ténébres pour marcher parmi les vivants.

Tu as eu 40 ans hier, il était temps.

Bienvenue, six pieds sur terre.

