Trente-quatre ans après la présentation mémorable de son film "Chocolat", elle fait son retour dans la compétition officielle "Des étoiles à midi", variation sur le roman de Denis Johnson. La cinéaste Claire Denis est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Claire Denis à New York, le 3 mars 2022 © Getty / AMERICA / Getty Images

"Des étoiles à midi", c’est l’histoire d’une jeune journaliste américaine, bloquée au Nicaragua, et qui au hasard d’une rencontre dans le hall d’un hôtel, se trouve mêlée à une sombre affaire de trafic d’influence. Un film troublant et d’une sensualité folle. Claire Denis est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"S’il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de film. Sans amour pour les acteurs ou les équipes d'un film, rien ne fermente, rien ne prend."

"J’ai appris en regardant des films. Mes premières émotions érotiques sont celles d'Elizabeth Taylor dans son maillot de bain blanc, par exemple. J’ai senti par là ce que le cinéma pouvait dire du désir physique."

"Aujourd’hui, le monde est instable. J’ai peur pour les gens qui me sont proches et lointains, connus et inconnus. Cette instabilité me dévore."

"Présenter un film, c’est avoir l’estomac gros comme une noisette, avoir très peur. C’est indescriptible."

"La vie facile et la joie d’aimer m’ont longtemps retenue de faire des films. Avant de faire du cinéma, je voulais d’abord vivre."

"La musique me guide et me réconforte. J’ai besoin d’être réconfortée pour me sentir vivante. Or, la musique est ce qui fait que les cellules bougent."

On trouve dans les livres ce qu’on veut entendre de soi et des autres. Sans les livres, il y a je crois trop de solitude.

Programmation musicale

SIMON & GARFUNKEL - EL CONDOR PASA