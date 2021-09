Deux gamins qui rencontrent Ben Laden en Afghanistan. Une trentenaire marquée dans son adolescence, par l'effondrement des tours du World Trade Center. L'enquête sur la cellule à l'origine des attentats de Paris et Saint-Denis. 20 ans d'histoires de terrorisme racontés en BD.

Le jour où j'ai rencontré Ben Laden © Éditions Delcourt, 2021 — Jérémie Dres © Jérémie Dres

Le jour où j'ai rencontré Ben Laden - Jérémie Dres

Ils s'appellent Mourad Benchellali et Nizar Sassi. Jérémie Dres les a rencontrés en 2019 à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. 20 ans après leur départ, ils ne comprennent toujours pas comment du jour au lendemain, ils ont quitté leur banlieue, appris le maniement des armes, l'islam et se laisser embarquer dans la guerre en Afghanistan. Tout juste arrivent-ils à dire qu'ils ne doivent pas leur départ au hasard.

Ils ont une chose en commun, leur regard éteint, marqué de ceux qui en ont trop vu

Le Jour où j'ai rencontré Ben Laden © Éditions Delcourt, 2021 — Jérémie Dres / Jérémie Dres

Mourad et Nizar n'ont plus la tête de leurs 20 ans. Jérémie Dres les montre barbus. Ils sont partis quelques mois avant l'effondrement des tours jumelles à New York. Influencés par le frère de Mourad et les promesses de vivre une aventure hors du commun dans un pays où l'islam est pur. Le Jour où j'ai rencontré Ben Laden est une BD reportage. Décors épurés, couleurs légères, la BD est sur fond blanc et les traits des personnages simples. Ce qui compte, c'est le témoignage de ces deux hommes. Lyon, Paris, Londres, le Pakistan, l'Afghanistan, le voyage est long et à chaque étape, truffé d'intermédiaires qui donnent de faux passeports, font passer les frontières. La mécanique est bien huilée et avec elle, la réalité qui commencent à dévoiler.

T'es sérieux Mourad ? C'est Oussama Ben Laden

Le jour où j'ai rencontré Ben Laden Couv. / © Éditions Delcourt, 2021 — Jérémie Dres

On leur apprend le maniement des armes, la guerre. On les affame pour les rendre plus perméables à la propagande. Déjà à l'époque, on procédait comme ça. Jusqu'au jour où, un homme, grand, descend d'un 4*4, entouré de gardes du corps. Mourad demande : "C'est sans doute une célébrité." La célébrité en question, c'est Oussama Ben Laden. La rencontre avec le commanditaire des attentats du 11 septembre, sera brève. Ils ne prêteront pas allégeance. Pas convaincus par le djihad. Quand arrivent les attaques à New York, puis les bombardements américains sur l'Afghanistan, Mourad et Nizar prennent la tangente. Fin du Tome 1. Le Jour où j'ai rencontré Ben Laden paru chez Delcourt.

11 septembre 2001, Le jour où le monde a basculé - Baptiste Bouthier & Héloïse Chochois

11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé Couv. Ed. Dargaud / Bouthier & Chochois

Pendant qu'une histoire se joue en Afghanistan, Juliette elle, se revoit le 11 septembre 2001. Elle était collégienne. Elle a passé la soirée devant la télé avec sa mère et les amis de sa mère. On la retrouve 20 ans après, prendre l'avion pour New York. Le dessin sur fond bleu, est jeune dans le ton et très pédagogique dans le propos. A travers Juliette, les auteurs décrivent 20 ans d'histoire.

J'te dis que c'est la CIA qui est derrière tout ça, c'est sûr

De la chute des tours au vivre ensemble. Dans les cours des collèges, certains ados disent que c'est bien fait pour les Américains. 20 ans avant Charlie, déjà. A la maison, certains adultes développent des théories complotistes. 2001 selon les auteurs, marquent la fin d'une certaine innocence. Les militaires dans la rue avec Vigipirate, les barrières que l'on met devant les écoles. Viennent ensuite les attentats de Madrid, Londres, Charlie, Paris et Saint-Denis, et le désengagement américain d'Afghanistan cette année. Tout est finalement dans le titre. 11 septembre 2001, Le jour où le monde a basculé chez Dargaud.

La Cellule - Enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 - Seelow, Jackson & Otero

La Cellule enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 Couv. Ed. Arènes BD / Seelow, Jackson & Otero

Le dessin prend parfois ici, l'allure de pochoirs avec des reproductions photos, très ombrées. comme des graffs sur des murs. Ils montrent une époque qui a changé. Soren Seelow, journaliste au Monde, avec le concours du directeur du Centre d'analyse du Terrorisme, démarrent leur enquête par l'arrestation, en 2016 en Allemagne, de Bilal Chatra. Bilal l'Algérien, est comme Nazir et Mourad, il rêvait d'une autre vie. Lui, c'est l'Europe qui l'attire. Mais le transit par la Turquie va changer son destin. Sur son chemin, il rencontre Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur des attentats de novembre 2015. Bilan est comme les autres, influençable. Abaaoud sait jouer de ces failles. La Cellule est un récit clinique, où on lit les écoutes téléphoniques, où l'on fouille dans les ordinateurs des terroristes. Ces derniers ont une voix, un regard. Ils apparaissent vivants. C'est déroutant et dérangeant par moment. Mais cela permet de comprendre et surtout, de ne pas oublier. La Cellule aux Arènes BD.