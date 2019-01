Un espace pour rêver en ce début d'année avant d'être emporté dans le tourbillon de la vie. Marc-Antoine Mathieu propose une autre forme de bande dessinée. Pas un livre, mais une boîte, un écrin qui interroge sur l'homme et son humanité.

3 Rêveries Ed Delcourt © Marc-Antoine Mathieu

Vous n'ouvrirez pas un livre. Vous n'en tournerez pas les pages. Marc-Antoine Mathieu vous propose un écrin à l'intérieur duquel vous trouverez un jeu de cartes, un livre accordéon et un livre ruban. 3 Rêveries, c'est un concept graphique, un poème en trois actes et en trois teintes : noir, blanc et gris. Pas de dialogue ici, c'est votre voix intérieure qui fera tout. C'est un voyage. Ces 3 Rêveries se regardent, s'interprètent de différentes façons.

Homo Faber

L'homme architecte de son corps, l'homme face à son humanité, le jeu de carte. Au début était la nuit, noire. Une forme blanche se dévoile. C'est un homme roulé en boule. A mesure que les contours s'éclaircissent, il se redresse. Mais il n'a pas de mains. Il replonge ses bras dans le néant. Apparaissent alors, des racines. L'homme né de la Terre, n'est pas un arbre comme les autres. Les racines peuvent être parfois étouffantes. C'est par le haut que viendra le salut. Le salut ou la chute ? Quand la foudre coupe ses racines, l'homme doit se reconstruire, apprendre à se protéger. Ses racines lui montreront à nouveau la voie. Dernière carte, dessin de l'homme dans un nid. A travers l'eau, l'air, la Terre et le feu, Marc-Antoine Mathieu nous apprend que l'homme est un être d'apprentissage.

Homo Temporis

L'homme et le temps. Le livre accordéon. Au début était l'horizon dans un décors blanc. Une pierre taillée à la forme d'un rocher, elle se rapproche pour en dévoiler une autre, plus verticale. Un homme est assis. Ses mains savent faire à présent. L'homme tend son arc, la flèche qu'il vient de terminer s'envole, loin. On la suit jusqu'à un autre rocher, où un homme dessine sur une paroi, au marteau et au burin, une autre flèche. Une flèche qui devient toupie dans les mains d'un enfant. Ils ne sont plus un, mais deux, puis trois... C'est une ruche où tous les hommes s'observent, améliorent leurs outils, s'envoient des signaux, communiquent. Jusqu'à ce que le triangle devienne onde et retourne au néant. Tout est allé si vite. Au début était l'horizon, à la fin sera le trait vertical, comme l'aiguille d'une montre qui n'aurait pas de fin.

Homo Logos

3 Rêveries Ed Delcourt / Marc-Antoine Mathieu

L'homme et la parole. Le livre ruban. Au début était la nuit étoilée. Au début était l'univers et ses hommes... ombres. Ils ont le feu, mais pas les mots. Les crépitements de la flamme forment des milliers de points blancs, des points qui s'arrondissent pour devenir des signes, des pyramides. Les premières formes d'écrits. C'est la naissance des idées, du savoir, avec au milieu l'esprit, l'imaginaire, la conscience d'être dans l'infini. Marc-Antoine Mathieu n'est pas l'homme des canons de la BD, pas franco-belge, pas manga, pas comics, il invente. Il prend les codes des cases, du récit, il les malaxe et les transforme. Ce qui donne cette boîte, cet écrin dans lequel on plonge à la recherche de soi. Qui sommes nous dans ce monde, d'où venons nous ? C'est un artiste au sens contemporain du terme. Il expérimente les formes et interroge par son graphisme. Lire Marc-Antoine Mathieu, c'est faire une pause dans ce monde à grande vitesse. Prendre le temps, une expérience salutaire, et sans aucun doute, une bonne résolution pour 2019. 3 Rêveries. Homo Temporis-Homo Logos - Homo Faber aux éditions Delcourt.