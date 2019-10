Il avait déjà exploré Camus, cette fois Jacques Ferrandez s'attaque à l'adaptation d'un roman de Jean Giono. Le Chant du monde n'est pas le plus connu. Mais Ferrandez lui apporte un regard inédit, cinématographique, tiré des écrits de Giono qui voulait l'adapter au cinéma.

Le Chant du monde Couv Ed Gallimard BD © Jacques Ferrandez

Le Chant du monde, c'est l'histoire d'une chasse à l'homme mêlée à une histoire de familles. Jacques Ferrandez pose le début de son roman graphique dans un décors alpestre. Un homme aux cheveux rouges et une jeune femme fuient des hommes armés. Ordre a été de ne pas tirer. La jeune femme est la fille de Maudru, un riche propriétaire terrien. Le Chant du monde c'est donc une histoire d'amour contrarié. Difficile de situer l'action dans le temps entre Moyen-Âge et Western. On y voit des chariots tirés par des chevaux, un guérisseur, des étables et des chasseurs vêtus de longs manteaux avec des fusils.

Le Chant du Monde Planche Ed Gallimard BD / Jacques Ferrandez

L'esprit et la langue de Giono

C'est le joli coup de Jacques Ferrandez, faire en sorte de lire et de regarder du Giono à travers son dessin. On y donne du vieux père, du pays pour parler d'une région. Il faut écouter Matelot parler de son enfant, le Besson, chien fou devenu adulte, amoureux de la fille de Maudru. Il faut le voir demander l'aide d'un homme des bois, Antonio, pour retrouver son Besson. Il faut regarder le bougon Maudru parler à sa soeur. Jacques Ferrandez semble se délecter de ces mots qu'il met dans la bouche de ses protagonistes.

Tu parles de catin, toi ma soeur avec ton fils né de 20 pères

Le Chant du monde, c'est aussi une écriture cinématographique où les plans larges, serrés, se succèdent. C'est le chant de la liberté que tonnent ces hommes et ses femmes. C'est sensible, c'est de la poésie, 85 ans après, Ferrandez donne envie de relire les écrits de Giono. Magique. Le Chant du monde - Gallimard Bande-dessinée.

Comment dessiner "Le chant du monde" ? La leçon de dessin de Jacques Ferrandez