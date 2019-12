Le livre de Bram Stoker revisité par un maître du genre : Georges Bess. "Dracula" est en sélection officielle pour le prix du meilleur album au Festival de la BD d'Angoulême.

Dracula Couv Ed. Glénat © Georges Bess

Il faut prendre le temps de s'arrêter sur une planche pour saisir la dimension de la performance de son auteur. 208 pages immenses tout en noir et blanc, avec des cases à l'intérieur du cadre, des paysages, des ongles, des cheveux, des arbres qui débordent du cadre. Le dessin est gothique, la typographie art nouveau.

Il ne surprendra personne d'apprendre que Georges Bess fait partie de ceux qui ont été inspirés par les dessins de Moebius. Lui, qui a aussi collaboré avec Alejandro Jodorovski, livre une version de Dracula d'une qualité rare.

Toujours aucune nouvelle de Jonathan, mon cœur est lourd

Dracula Planche Ed. Glénat / Georges Bess

Georges Bess ne commence pas son récit comme Bram Stoker, avec le long voyage de Jonathan Harker, pour rejoindre le château de Dracula. Il préfère le débuter à Whitby, en Angleterre, avec Mina la compagne de Jonathan. Elle est la jeune femme qui attend en haut d'une falaise, celle qui s'inquiète. Mais à Whitby comme ailleurs, le mal est déjà dans la place. Son amie Lucy meurt dans des circonstances étranges. Une égratignure au cou l'ont fortement anémiée jusqu'à lui faire rendre l'âme. Obscure maladie dont le professeur Van Helsing va être le seul à découvrir les secrets : l'existence des vampires.

Vous êtes Monsieur Harker je présume ?

Dracula Planche Ed.Glénat / Georges Bess

Pendant que Mina attend, Jonathan lui, comprend. En allant chez le comte Dracula, il s'est jeté dans la gueule du loup. Impossible d'échapper à cette homme aux cheveux longs et à ses mains qui font penser aux serres d'un rapace. Il est son prisonnier. Georges Bess chapitre son album comme on chapitre un livre. On avance avec lui, à tâtons. Il ne vous livre pas Dracula, il vous laisse se délecter de tous les mystères qui l'entourent, de ce sang noir, qui coule du cou de ses victimes. Un régal.

► Dracula chez Glénat.