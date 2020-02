Les Italiens Critone et Gipi font front commun dans cette épopée médiévale au long court qui met en scène un orphelin en quête d'une mission impossible. Albrando c'est le récit du passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est l'innocence confrontée à la mesquinerie des adultes. Subtil.

Aldobranco Couv. Ed Casterman © Critone & Gipi

Qui est cet homme à la longue barbe, juchée sur un cheval, qui abandonne cet enfant à ce vieil homme, par cette nuit noire et orageuse ? Il dit que demain, il sera mort, dans la fosse, parce qu'il s'est opposé aux injustices d'un puissant. Critone et Gipi ne vous le diront pas. On sait juste que le gamin s'appelle Aldobrando et que le vieil homme a une dette envers l'homme. Ces premières planches sont l'introduction. Celle qui vous font dire, je stoppe la lecture ou j'arrête. Critone et Gipi ont construit leur bande-dessinée sur ce principe. La suite est plus orangée dans les couleurs. Des années ont passé. Aldobrando est devenu un adolescent chétif, un brin benêt, qui n'ose pas sortir de la vieille bâtisse où le vieil homme l'a recueilli.

Aldobrando Planche Ed. Casterman / Critone & Gipi

Quitte la maison. Cours le monde

Pourquoi Aldobrando est-il aussi effrayé par le monde extérieur ? Encore une fois, Critone et Gipi ne vous le diront pas. Mais le vieil homme lui, sait, qu'il doit partir. Il est temps. Et pour l'obliger à quitter le nid, il lui demande de lui ramener de l'herbe au loup pour le soigner. Une herbe qui n'existe pas. L'herbe au loup version Critone et Gipi, c'est comme la chasse au dahu, où la boîte de chocolat de Forest Gump. "On ne sait jamais sur quoi on va tomber." Aldobrando va donc devoir explorer le monde et découvrir que ceux qui le font ne sont pas forcément bons, voire, ils sont vils et cruels. Le dessin à l'aquarelle les montre mornes, libidineux, gras. La force du gamin, c'est son innocence, sa bonté. Au contact d'Aldobrando, le monde change. Son épopée interroge l'enfant que nous fûmes. Que gardons nous, qu'en fait-on ? Aldobrando chez Casterman.