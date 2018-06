Bozzetto et Panaccione proposent dans un univers foutrac, où la Terre est polluée par l'automobile, deux super héros déjantés. Sans le savoir vraiment, ils luttent contre une affreuse reine qui rêve de coloniser la Terre, car la sienne prend l'eau.

Mini Vip & Super Vip ed Soleil © Bozzetto & Panaccione

Cette bande-dessinée est construite comme un dessin-animé. Bozzetto et Panaccione la présente en trois temps. Il y a tout d'abord la Terre, polluée à 99.999%. La ville dans laquelle vivent Mini Vip et Super Vip, est noire de pollution. Elle est tellement polluée que ses habitants qui ne jurent que par la voiture, conduisent avec des masques à gaz. Mais à regarder les publicités qui défilent, ça semble un paradis. C'est là qu'habitent Mini Vip et Super Vip. Ils font partie d'une grande lignée de super héros. Mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. L'un est intelligent et l'autre est un costaud, maladroit. Sur la planète Sparky, il pleut averse. L'humidité est de 112%. Sa Fertilité, la reine immobile à grande bouche, pond des oeufs, des milliers d'oeufs. Mais Sparky prend tellement l'eau, que ses enfants sont menacés.

Misérable, imbécile, je vais te pulvériser

Qui dit super héros dit forcément super méchant. Ce sera Sa Fertilité. Elle envoie donc ses petits monstres à gros nez et yeux exorbités préparer la colonisation de la Terre. Mais ils perdent le va-et-vient, instrument indispensable pour effectuer le transfert, que Mini Vip récupère au gré de ses pérégrinations dans la ville. Une fois ce décors posé, comme les conducteurs fous sur la Terre de Bozzetto et Panaccione, l'histoire s'emballe. Toute la folie du scénariste va passer dans la palette du dessinateur. On vole, on prend des coups, on hurle, tout y est. Les méchants sont crétins à souhait. Mini Vip et Super Vip sont des héros malgré eux. Il y a chez les esclaves de la reine de Sparky, un vrai côté cartoon. Ils sont l'incarnation du Coyotte de Bip Bip. Les plans sont tantôt grands formats, tantôt dans les clous. Le dessin de Panaccione est époustouflant au niveau des couleurs. Tout y est, même la morale : Une planète polluée c'est nul. Et les lobbies ne reculent devant rien. Un vrai petit bijou. Hilarant et malin.

Mini Vip et Super Vip - Le mystère du va-et-vient aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose.