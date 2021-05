Vous rêvez de terrasses et de restaurants, patience, c'est pour bientôt. En attendant, les chefs et la cuisine se mettent à table. Trois BD : "Ragoût aux truffes", "Sacrés chefs" et "Histoires de cuisine" pour nous rappeler le chic de la cuisine française.

Ragoût aux truffes Couv. Ed. Fluide Glacial © Le Bihan & Grolleau

"Ragoût aux truffes" - Le Bihan & Grolleau

Cendre est du genre désagréable quand on l'interpelle en cuisine. Elle n'aime pas quand les produits ne sont pas frais. Elle n'aime pas quand on jette les restes à la poubelle. Et le jour où une vieille dame lui demande de préparer un plat de rognons pour son chien, faut pas venir la chercher. Du jour au lendemain, elle décide de tout plaquer, pour un retour aux sources, chez sa mère. Même son compagnon n'y croit pas.

Cendre, une mission en salle pour toi.

Ragoût aux truffes Planche Ed. Fluide Glacial / Le Bihan & Grolleau

Mais Cendre a une idée derrière la tête. Créer un restaurant végétarien où tout serait cuit au feu de bois avec des produits bios et locaux. Le défi est immense. Ragoût aux truffes est une BD qui va à toute allure comme Cendre. Entre humanité et saveurs d'antan, on glisse, on y croit. Ca donne faim.

► Ragoût aux truffes chez Fluide Glacial.

"Sacrés chefs !" - Briant, Delacomptée & Regouby

Sacrés chefs Couv. Ed. Flammarion / Briant, Delacomptée, Regouby

Guillaume est un étudiant en journalisme. Il regarde son portable, mange des sandwichs. Et se moque de son grand-père ancien critique gastronomique. Qu'à cela ne tienne, l'ancien va faire jouer ses relations pour que son petit-fils apprenne l'art de la cuisine. Premier rendez-vous chez Alain Ducasse et première dégustation : un cookpot concombres de terre et de mer, chanvre de Bretagne, cassis. Première bouchée, première explosion de saveurs. Deuxième rendez-vous, Alain Dutournier. Bar amande poutargues. Le dessin danse à nouveau quand la fourchette atteint la bouche. Michel Guérard, Anne-Sophie Pic, Laurent Petit, à chaque semaine, un nouveau plat.

Les associations qui contrastent, provoquent et surtout qui révèlent les saveurs entre elles.

Sacrés chefs ! Planche Ed. Flammarion / Briant, Delacomptée, Regouby

Anne-Sophie Pic décrit sa cuisine. Laurent Petit a son jardin à côté du restaurant. Chacun a sa particularité mais tous se rassemblent autour du plaisir. La cuisine peut être une histoire de famille, un souvenir, une odeur. Les chefs se racontent et Guillaume au fil des danses dessinées à chaque plat dégustés, grandit et son palais avec. Sacrés chefs, c'est une BD initiatique qui vous assure que la cuisine des chefs n'est pas si compliquée. Et on y croit.

► Sacrés chefs ! chez Flammarion.

"Histoire(s) de cuisine" - Collectif d'auteurs

Histoires de cuisine Couv. Ed. Petit à Petit / Collectif d'auteurs

C'est la cuisine qui raconte l'histoire de France. Poule au pot, bouillabaisse, tarte tatin, madeleines, tous ces plats ont leur inventeur. Ainsi le Baba au rhum serait polonais. En 1720, le roi déchu de Pologne, Stanislas 1er est en exil en Alsace. Son apprenti pâtissier, Stohrer, passé depuis, à la postérité lui ramène de son périple polonais, une babka. C'est une brioche polonaise. Mais Stanislas 1er la trouve trop sèche, la faute au long voyage. Il l'a trempe dans du vin. Naissance du baba. Au fil des années, le gâteau évolue. La crème pâtissière devient chantilly, le vin, du rhum.

Histoires de cuisine Planche Ed. Petit à Petit / Collectif d'auteurs

Et ainsi de suite. La tarte qui devient tatin, à la suite d'une chute, la pêche melba tient son nom d'une cantatrice australienne, la pizza margherita, d'une reine italienne. Histoire(s) de cuisine est à la fois écrit et illustré aussi par plusieurs dessinateurs. Photos en prime. Vous disposez même des recettes.

► Histoire(s) de cuisine chez Petit à petit.

La BD gourmande

Le film, le roman, l'histoire, la musique, tout s'adapte en BD, pourquoi pas la cuisine. Ils sont nombreux à s'y être adonnés. Mathieu Burniat avec son Dodin-Bouffant, Blain avec En cuisine avec Alain Passard. L'intérieur d'une cuisine est une formidable source d'inspiration. On y découvre sa tension, son côté burlesque. Ça bout, ça s'agite. C'est jamais tiède.

Dessiner l'art de la cuisine, c'est savoir sentir ses odeurs, ses fumets. D'où un dessin souvent très en mouvement. Jiro Tanigushi nous avait offert lui, en 2005, les saveurs d'Asie avec son Gourmet solitaire, manga contemplatif autour d'une cuisine dans les quartiers populaires nippons. J'essaie de faire un cuisine poétique explique le restaurateur Thomas Benaby en post-face de Ragoût aux truffes. Oui, la cuisine est un art poétique et c'est un supplice pour les papilles quand on lit la BD.