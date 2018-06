Il y a ceux qui s'en amusent, ceux qui critiquent en creux, et puis il y a ceux qui le racontent. A l'occasion de la Coupe du monde de football en Russie, les auteurs de bande-dessinées s'en donnent à coeur joie. Le foot dans tous ses états... bons ou mauvais.

Football district - Couv ed Fluide Glacial © Timothée Osterman

Football district - Fluide Glacial

Le foot pour Timothée Osterman, c'est une histoire d'amateurs, de club de village. Les poignées avant l'entrée dans les vestiaires sont souvent viriles. Les entraînements ont lieu le soir, après le travail. Le foot, c'est le sport qui rassemble, qui brasse toutes les couches de la société. Ici, les joueurs s'appellent Gilou, Claude, Erik et Zied. Mais la règle reste toujours la même.

Quand on joue en équipe, on fait des passes

A travers un dessin simple, parfois géométrique, Timothée Osterman raconte les vestiaires, le terrain, les troisième mi-temps. Lapalissade, le foot est avant tout un sport populaire.

Jour de match - La Joie de lire

Il faut les regarder, dessinés sur la couverture par Antoine Trouvé. Beaucoup d'hommes, quelques femmes. Regarder ces supporters scander en tribune, le nom de leur équipe. Cette BD est un hymne noir et blanc au ballon rond, aux supporters, aux joueurs et aux commentateurs.

Ca tricote, ça tricote... Mais ça joue pas au football

46 pages pour décrire 90 minutes d'un match. Avec un dessin punk, au crayon, qui fourmille de détails, rares sont les dialogues. Le foot finalement, ça se regarde.

Science Foot - Cornélius

Le foot vu d'une façon délirante par Pierre La Police, chroniqueur aussi chez So Foot. Sur fond blanc et bleu, chaque planche explore une théorie fumeuse. L'auteur pousse son trait et son propos jusqu'à l'absurde.

Nouvelle norme : un footballeur pourra attaquer en justice tout adversaire lui ayant oté le ballon

Le foot est bel et bien une science.

Planète football de Pascal Boniface et Danid Lopez - Steinkis

Pascal Boniface, le dirigeant de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, on le sait, est un fondu de foot. Dans ce livre très documenté, il raconte avec les illustrations de David Lopez, comment le football est passé des origines chics anglaises au sport populaire. Le foot, force de paix, le plus grand empire de tous les temps.

Histoires incroyables de la Coupe du monde - Petit à petit

Histoires incroyables de la Coupe du monde - planche ed Petit à Petit / Emmanuel Marie

Emmanuel Marie alterne photos, textes et bande-dessinée. Ce BD documentaire fourmille d'histoires folles, oubliées. Comme celle de l'Autrichien Matthias Sindelar. On l'appelait le Mozart du foot, l'homme de papier, tant il transperçait avec une facilité déconcertante, les lignes adverses. Etait-il juif ? Résistant ? A-t'il été assassiné ? Il est l'un de ceux en tout cas, qui ont fortement déplu au régime nazi. Le foot finalement, au-delà du jeu.

Tatane 50 idées joyeuses pour changer le foot - Gallimard

Un dessin et un texte sur deux pages qui se font face. Benjamin Biolay, Orelsan, Steve Mandanda et biens d'autres ont apporté leurs réflexion sur la discipline. Ainsi Lise Weis, prof de français de la section foot du lycée Pierre de Coubertin à Meaux.

En français, on fait raconter aux élèves les matchs de points de vue différents, en math on travaille sur la trajectoire du ballon

En Science et vie de la Terre, on travaille sur l'alimentation, le calcul du temps de récupération après un effort etc... Idée Tatane : Insérer dans toutes les méthodes pédagogiques, un exemple concret en lien avec le foot. Le foot finalement, c'est assez simple.