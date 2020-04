Voici deux mangas qui nous disent que les ados peuvent être inventifs, ingénieux et qu'ils peuvent sauver le monde.

"Dr Stone" de Boïchi et Richiro Inagaki

"Ce jour là, l'humanité entière est devenue pierre" dit le manga en préambule. Une explosion défigure le monde et fige les hommes en statues. 3 689 ans plus tard, quelques-uns arrivent à briser la pétrification. Ils retrouvent leur enveloppe corporelle d'avant. Ils n'ont pas vieilli. Mais le monde lui a changé. La nature a repris ses droits. C'est une immense jungle. Tout repart de zéro. Et pour Senku, adolescent aux cheveux en pétard, passionné de chimie, c'est une opportunité.

Nous allons récupérer notre monde et établir de manière scientifique les causes de notre pétrification et de notre rétablissement. Tout cela est follement excitant !

Et c'est parti. Senku construit un four, essaie de fabriquer un agent corrosif pour briser l'effet de la pétrification etc... C'est un Mc Gyver des temps modernes. Et la science selon lui, est la base de tout, l'avenir. Avec son ami Taïju, force de la nature, le scénariste Richiro Inagaki a voulu montrer ce que pouvait être l'humanité.

Ce qui m'intéressait, c'était de raconter une histoire dans laquelle les personnages font des efforts qui sont pas forcément remarquables. Mais c'est cette collaboration entre beaucoup de personnages qui les font progresser. Je trouvais que la science se prêtait bien à ce type de thème-là.

Toutes les expériences menées par Senku sont supervisées par un scientifique qui accompagne Richiro Inagaki dans son récit. En même temps que l'aventure, Dr Stone est donc un petit cours de physique-chimie à lui tout seul.

Ce manga plein de gags, pose aussi une question très sérieuse. Faut-il récréer grâce à la science ou recréer un monde plus pur, sans la science ? Senku et Taïju alias Mastodonte vont l'apprendre via les autres survivants qu'ils vont rencontrer. Qui a raison ? Qui a tort ? Ce manga dont le premier tome est sorti en 2018, était sans le vouloir en avance sur son temps. Dr Stone paru chez Glénat.

"La Petite Faiseuse de Livres" de Kazuki, Suzuka & Shiina

L'histoire commence comme un conte, par un : "Il était une fois..." Elle se poursuit par l'histoire d'une un jeune femme, Urano qui adorait les livres. Elle lisait tellement qu'elle avait accumulé énormément de savoir. Mais comme dans les contes, il arrive un malheur. La jeune femme perd la vie, écrasée par ses ouvrages bien-aimés.

Cette page d'introduction, dessinée avec un personnage adulte dont le visage est dans l'ombre, est là pour vous dire : Attention, c'est ici que ça se passe. Le procédé n'est pas très original. Mais il a le mérite de planter le décor rapidement. Urano morte, elle se réincarne en Myne. Saut dans le temps, Myne se retrouve enfant, au Moyen-Âge, dans une famille pauvre qui ne connaît pas les livres. Et forcément, ça coince.

Mais Myne a de la ressource. Ce qu'elle veut, c'est lire et tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Donc si elle ne trouve pas de livres, c'est à elle de les créer. Comme Dr Stone, la gamine, fait appel à ses neurones, ses connaissances en histoire. Egypte, Mésopotamie, elle passera par le papyrus, les tablettes d'argile pour confectionner ses livres.

L'obsession de Myne, ce sont les livres certes, mais c'est aussi l'amélioration du quotidien. Elle crée du shampoing, des pancakes, des paniers, le crochet. On est loin de la chimie de Dr Stone, et des rapports guerriers. Il n'y a pas de danger ici, ni de méchant, si ce n'est l'ignorance.

Ahhhh ! Mes tablettes ! Vous les avez écrasées ! Vous êtes horribles.

Myne c'est la gamine toute petite, érudite, un brin capricieuse, mais qui fait du bien par sa vitalité. Ca pourrait ressembler à une ado confinée. La Petite faiseuse de Livres paru chez OTOTO. Outre les mangas, vous pouvez regardez les animés de ces deux mangas sur la plateforme Crunchyroll