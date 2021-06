La biographie est un genre qui s'est installé dans le roman graphique ces 20 dernières années. chacun son prisme chez les auteurs. Il y a ceux qui vont avec gravité, d'autres avec le sourire.

Tout ou rien Couv. Ed. Nada Editions © Thierry Guitard

Tout ou rien - Thierry Guitard

Avant de devenir auteur de BD et dessinateur de presse à Libé, Rock & Folk et The New Yorker, il y eu l'enfance de Thierry Guitard. Des parents séparés. Un père à la main lourde et une mère dévouée, mais sans le sou avec 4 enfants à charge. Thierry a erré dans cette vie à Saint-Ouen-l'Aumône au nord de Paris, dans un immeuble où l'on met des rideaux à la fenêtre pour ne pas montrer qu'on s'éclaire à la bougie. L'école ? Il n'y trouve pas son compte. Ado, il vole dans les magasins. Jeune adulte, il deale du shit mais toujours, il dessine. Un dessin inspiré BD américaine indépendante avec un trait appuyé, aux contours noirs. Les couleurs, elles, sont vives sans nuances. Comme la vie de Thierry Guitard.

Tout ou rien Planche Ed. Nada Editions / Thierry Guitard

Je ne calcule pas les conséquences de mes actes. Si ça plaît tant mieux. Si ça plaît pas, tant mieux aussi

Le majeur levé, Thierry est punk. C'est un gamin en colère, plein de conneries, pas forcément méchant, mais qui va se faire rattraper par la patrouille. Arrêté pour trafic de stupéfiant, il échoue en prison. Est-ce une expérience salutaire ? Thierry Guitard n'ira pas jusque là. Il dit juste que la sortie a été le point de départ d'une nouvelle vie. Tout ou rien chez Nada Editions.

L'autobiographie en Bande-Dessinée, un genre à part entière

L'autobiographie est née avec la BD. Mais elles ont pris leur envol avec l'essor du roman graphique au début des années 2000, qui a laissé de l'espace à la narration et de la place aux auteurs. Pour ne citer que deux exemples de bio et autobiographies, Persépolis de Marjane Satrapi... et L'Art de voler d'Antonio Altariba. Eux racontaient l'histoire de leur vie de leurs familles dans un contexte, grandir dans la société iranienne avec tout ce que cela sous-tend pour Satrapi, l'Espagne et la guerre civile pour Altariba. Ces BD là expliquent un parcours, des histoires tues ou cachées et c'est à chacun sa manière de le raconter, avec ou sans humour. Pour Tout ou rien, Thierry Guitard donnent plus le sentiment d'évacuer une enfance complexe, dure. C'est l'album catharsis. Celui qui dit, voilà où j'en suis, après être passé par là.

Les Cahiers d'Esther - Riad Sattouf

Les Cahiers d'Esther Couv. Ed. Allary Editions / Riad Sattouf

Il y a un auteur, qui lui, a fait de la biographie un style. Dans L'Arabe du Futur, Riad Sattouf se raconte, lui, son enfance. Dans Les Cahiers d'Esther, il regarde Esther, au fil des années. Ca commence toujours de la même manière : "Je m'appelle Esther et j'ai 14 ans." Et c'est parti. Contrairement aux biographies qui racontent un parcours, ici Esther s'épanchent chaque année, sur sa vie d'enfant puis d'ado. Elle a l'âge de ses mots. Y'a pas de grands fracas, c'est juste la vie. Riad Sattouf est un des rares à faire parler l'adolescent de façon juste et d'en faire une BD transgénérationnelle.

Les Cahiers d'Esther Planche Ed. Allary Editions / Riad Sattouf

J'ai PAS fumé papa. Je te jure ! Oui j'ai menti et juré en même temps

Et là est le sel de l'histoire. Les ados se voient en miroir et la vie d'Esther, pour nous adulte, un voyage dans le passé et le présent. On se prend au jeu des comparaisons. Pour ce tome, le coronavirus et le confinement font leur apparition. La caissière du supermarché devient une "sainte de notre époque", son père un maniaque de l'hygiène, son frère ne se lave plus. C'est un condensé de notre temps, toujours aussi génial. Les Cahiers d'Esther chez Allary Editions.