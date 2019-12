Ces 3 mangas ont la particularité de placer un héros adolescent. Qu'ils soient mutiques, dévoués ou craintifs, ils vont tous les trois se révéler aux yeux du monde dans lequel ils vivent. Il y a celui qui doit le sauver, celui qui doit sauver sa soeur et celle qui doit le purifier. Ces trois mangas sont fascinants.

Samouraï 8 Couv Ed. Kana © Masashi Kishimoto & Akira Okubo

Samouraï 8 - Masachi Kishimoto

Hachimaru n'a rien pour lui. Une faible constitution, qui l'oblige à être relié à une machine, H 24 pour survivre. Il geint, souvent. Il craint la douleur. Sa seule façon de s'évader ? Les jeux vidéos et un casque de réalité virtuelle. Mais le monde bulle d'Hachimaru, va être bouleversé par l'arrivée d'un homme au corps de chat qui affirme être un Samouraï. Hachimaru est en fait bien plus précieux qu'il ne pense. Il détient la clé du monde dans lequel il vit au sens propre comme au sens figuré. Il peut le sauver de ceux qui veulent sa destruction. Samouraï 8 est un manga de baston. Ca cogne, ça affronte des méchants. C'est un manga de science fiction. Il y a des Samouraï, robot, des animaux, machines. C'est un manga d'apprentissage où le héros grandit et mûrit au fil des pages et doit aussi partager son aventure avec une princesse. Schéma classique avec un dessin dense, explosif. C'est aussi le nouveau défi de l'auteur de Naruto, énorme succès chez les jeunes. Masachi Kishimoto signe cette fois, uniquement le scénario. Il a mis un de ses assistants au dessin. Les deux premiers tomes pose le décors. L'aventure d'Hachimaru ne fait que commencer. Samouraï 8 chez Kana.

Demon Slayer - Koyoharu Gotouge

Demon Slayer Couv Ed. Panini Manga / Koyoharu Gotouge

Démon Slayer de Koyoharu Gotouge commence les pieds dans la neige. Un jeune homme, Tanjiro, porte sur ses épaules, sa jeune soeur Nezuko blessée. Cette scène d'introduction, comme souvent dans les mangas, vous oblige à un retour en arrière, pour comprendre comment on en est arrivé là. Tanjiro est l'aîné d'une famille pauvre. De retour du village où il est allé vendre son charbon, il fait une macabre découverte. A l'exception de sa soeur, sa famille entière a été massacrée. Mais ce que ne soupçonne pas notre jeune héros, c'est que sa soeur est devenue un démon. Qui est l'auteur de cette horreur ? Et qui pour lui rendre son aspect humain ? Demon Slayer, c'est la quête de Tanjiro qui va devenir pourfendeur de démons. Il lui faudra suivre un long apprentissage. Pourfendre les démons, c'est apprendre à les sentir, avant qu'ils n'apparaissent. C'est découvrir celui qui les dirige, un homme à l'aspect banal. C'est arriver à la conclusion que seul lui peut sauver sa soeur. Ce manga dont la série animée est déconseillée aux moins de 16 ans, est un grand succès au Japon. Il est en train de trouver son public en France. Demon Slayer chez Panini Manga.

Candy & Cigarettes - Tomonori Inoue

Candy & Cigarettes Couv Ed. Casterman / Tomonori Inoue

Tout aussi addictif, cette série très contemporaine qui dès la scène d'introduction, présente un vieil homme visé par des tirs, en train de fuir. Dans quelle galère s'est fourrée Raizo ? On apprend qu'il est retraité de la police. Bons états de service, mais une pension insuffisante pour aider sa fille dont le petit garçon est plongé dans un coma profond. Raizo va donc répondre à une annonce un peu spéciale qui propose un million de yens à qui sait manier les armes à feu. Son travail ? Tuer des personnalités corrompues. Mais pour cela, il doit travailler avec une tueuse d'un nouveau genre.

Yep ! Je suis tueuse à gage

Candy & Cigarettes Planche Ed. Casterman / Tomonori Inoue

11 ans, des couettes, une sucette dans la bouche, derrière le regard innocent de Miharu se cache une redoutable tueuse. Improbable duo que vont former ces deux là. Il va les emmener jusqu'aux plus hauts sommets du pouvoir. On sait tout de Raizo, mais quasiment rien de Miharu. C'est elle la clé de tous ces contrats. Dessin soigné, réaliste. On les suit comme on suivrait une série télé. Addictif on vous dit. Candy & Cigarettes chez Casterman.