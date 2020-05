Comment sont-ils devenus ce qu'ils sont aujourd'hui ? Ces comics étudient la personnalité de deux ados. L'une va devenir Catwoman et l'autre a des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas. Urban Comics sort des nouveaux comics pour ados, format manga (ou presque). Chic ! Ce sont les 1ères sorties BD post confinement.

Catwoman Under the Moon Planche Ed. Urban Link © Myracle & Goodhart

Catwoman, Under the Moon de Myracle & Goodhart

Avant de devenir la délirante Catwoman de Tim Burton dans Batman le Défi, Catwoman s'appelait Sélina. Dans la version que propose Lauren Myracle, elle vit avec sa mère, hôtesse dans un bar. Elle collectionne les hommes, des beaux-pères pour Sélina qui sont soit indifférents soit violents. On lui donne du garce, elle répond trou du cul. Les deux auteurs décrivent l'environnement de Sélina sans prendre de gants, à la façon du manga, cash. Il ne sera pas surprenant de constater que dans ce contexte là, Sélina a du mal dans son rapport avec les gens de son âge. Même Bruce Wayne - futur Batman - avec qui elle était amie enfant, les rapports sont compliqués.

J'essaie de m'ouvrir à lui. Vraiment. Mais sa voix, ses questions me bloquent

Catwoman Planche Ed. Urban Link / Myracle & Goodhart

Etonnamment, ce comics ne vous donnera pas la réponse à la question du passage de Sélina à Catwoman. Il donne juste des clés pour comprendre. Un futur super méchant, ne l'est jamais gratuitement. Il a comme on l'a vu récemment avec le film de Todd Phillips, Le Joker, des circonstances qui peuvent expliquer la bascule. Sélina va fuguer, suite à la mort d'un chaton qu'elle a recueillait. Elle va intégrer une bande de gamins sans domiciles comme elle. Elle va apprendre le Street Jump, discipline qui consiste à effectuer des parcours athlétiques avec le mobilier urbain. Et avec eux, elle va faire des casses. Le chat est donc élément déclencheur. La liberté, l'illégalité, Sélina contre le monde injuste, c'est la bascule. Voilà ce qui fait un personnage dans ce genre de comics.

Impression nuit

Catwoman Under the Moon Planche Ed. Urban Link / Myracle & Goodhart

Isaac Goodhart a travaillé son dessin sur une seule couleur, le bleu, qu'il décline tout au long du livre. Il donne une impression de nuit, comme on livrerait le côté obscur d'un personnage. Un côté rap, street art, dans le dessin. Sélina a la chevelure noire, longue, un corps élancé, tout comme Bruce Wayne en tenue toujours impeccable. C'est toute l'ambiguïté du genre. Chez Batman, le héros est mystérieux, mais beau. Les méchants sont très laids. Sauf ceux dont on ne sait jamais vraiment de quel côté ils penchent. Catwoman Under the Moon donne à comprendre. Il installe un personnage qui faute de repère affectif véritable, prend la tangente sans vraiment savoir où ça va la mener. Catwoman, Under the Moon paru chez Urban Link.

Teen Titans - Raven de Garcia & Picolo

Teen Titans Raven Couv. Ed. Urban Link / Garcia & Picolo

Histoire découpée en chapitres comme Catwoman. Dessin noir et blanc, plus anguleux avec quelques sursauts de couleurs. Une déclinaison de rose-violet-bleu, pour l'héroïne, Raven et du rouge, pour le méchant, Trigon. Raven vient de subir un traumatisme. Sa mère est morte dans un accident de voiture. Elle est recueillie par sa tante, mais elle a perdu la mémoire. C'est ici que commence véritablement son histoire et avec, ses mystérieux pouvoirs.

Je vois des trucs et j'entends des voix

Teen Titans Raven Planche Ed. Urban Link / Garcia & Picolo

Raven est empathe. Comprenez, elle est capable de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre et d'influer dessus. Son histoire est un mystère qui se dévoile au fil des pages. Raven est la fille de Trigon, une sorte de Belzébuth à cornes, qui veut la fin du monde. Elle seule peut l'en empêcher.

Tu ne peux pas m'échapper Raven. Nos destins sont indissociables. Tu m'appartiens

Teen Titans Raven Planche Ed. Urban Link / Garcia & Picolo

C'est une ado qui découvre ses pouvoirs. Contrairement à Catwoman la mal aimée, Raven ne veut pas se soustraire à la société. Elle est en quête d'identité et de compréhension avant de définir sa route et sa ligne. Teen Titans, Raven chez Urban Link.