Et si 2019 était le début de la fin ? "Soon" part de ce constat et livre sa version du futur en 240 pages. Une uchronie, pas si folle que cela, si on regarde de près. Bienvenue en 2151.

Soon Couv Ed Dargaud © Thomas Cadène & Benjamin Adam

Le monde tel que nous l'avons connu n'existe plus. Dans un peu plus d'un siècle, la Terre vue par Thomas Cadène et Benjamin Adam sera toujours ronde, mais elle ne tournera plus vraiment de la même façon. L'humanité a été divisée par 10. Il n'existe plus que 7 villes sur la planète, 7 bulles, autosuffisantes à 90%. Le reste a été rendu à la nature, une nature devenue folle ou irradiée ou bien les deux en même temps. On ne sait pas très bien. Il faut se laisser guider pour comprendre comment on en est arrivé là. Les auteurs ont choisi une mère et son fils pour nous conter ce récit. Simone et Youri. Simone est astronaute. Elle s'apprête à piloter le programme spatial Soon 2. 30 ans de voyage pour rejoindre Proxima B.

Le but n'est pas d'en faire une Terre de rechange mais d'augmenter les chances de survie de notre espèce.

Soon Plache Ed Dargaud / Thomas Cadène & Benjamin Adam

Chacun sait qu'il n'y aura pas de retour. Avant son départ, Simone veut donc passer du temps avec son fils. Mais comment cohabiter avec cette mère souvent absente, qui a donné sa vie à l'espace ?

Youri n'est plus un enfant, mais il ne connaît rien de la Terre, rien des 7 villes où seuls les plus forts et les plus dociles ont le droit de vivre. Youri va donc la suivre, puis fuir cette étouffante atmosphère, pour découvrir une face cachée de la Terre : la liberté. Thomas Cadène et Benjamin Adam livrent deux visions du monde autour d'un dessin simple, graphique, aux couleurs uniques et un découpage complexe mais fascinant.

Si on les suit à la lettre, c'est une version de ce que pourrait devenir notre planète si nous ne la protégeons pas. Tempête, montée des eaux, épidémies, pays riches contre pays pauvres. Ce qu'il y a d'effrayant à lire Soon, c'est qu'a l'impression d'y aller tout droit. D'ailleurs, pour mieux s'en rendre compte, l'introduction de cette bande-dessinée. Une sortie scolaire au musée, des élèves de 2151, découvrent médusés, la pire année de la Terre : 2019 !

► "Soon" - Thomas Cadène & Benjamin Adam chez Dargaud.