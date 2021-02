Pour les moins de 20 ans, Michel Magne ne dira sans doute rien. Et pourtant, comment oublier le compositeur, le musicien et l'interprète qu'il fut. On lui doit de nombreuses musiques de films comme Les Tontons flingueurs. Dans son château d'Herrouville, il accueillit dans ses studios, des stars comme Elton John.

Les amants d'Hérouville Couv. Ed. Delcourt © Le Quellec & Ronzeau

Chez Michel Magne, il y avait un côté déjanté, une folie douce. Michel Magne, Romain Ronzeau le dessine souvent en noir, avec un col roulé ou une veste. Il est aérien, il virevolte, il danse. Jamais on ne voit ses yeux. Ce sont des traits qui ont la forme d'immenses sourcils, comme pour montrer qu'il était impossible de sonder la folie du garçon.

Et si nous nous baignions ? Je n'ai pas mon maillot ! Pourquoi faire ?

Partout où il était, Michel Magne préparait ses apparitions. Un plongeon habillé dans la piscine de son château d'Hérouville dans le Val d'Oise, une arrivée par la fenêtre, une acrobatie par là. Avec Françoise Sagan, dans les boîtes de nuit de Saint-Tropez, il arrivait en courant, se prenait les pieds dans le tapis, renversant tables et chaises. Michel Magne n'avait aucun interdit. Sans doute était-ce l'époque, celle des années 50, puis 60, puis 70. Michel Magne était un artiste tout en démesure, qui a inventé, découvert, inspiré et qui est tombé.

Les amants d'Hérouville Planche Ed. Delcourt / Le Quellec & Ronzeau

Tout commence dans un château

En 1962, il achète le Château d'Hérouville. En 1969, un incendie lui fait perdre l'ensemble de ses compositions dont il n'a pas de copies. Il décide de tout reconstruire et d'en faire un lieu de résidence pour artistes, à la campagne, loin de Paris. Eddy Mitchel va être un des premiers à venir enregistrer. Viendront ensuite, les Grateful Dead, qui feront un concert de 6 heures dans le jardin du château pour les gens d'Hérouville. Elton John viendra aussi y poser ses valises.

Les amants d'Hérouville Planche Ed. Delcourt / Le Quellec & Ronzeau

Ce gamin est extraordinaire ! Il ira loin et il va nous entraîner avec lui

Tout ce qui est dans l'air du temps., tout ce qui est nouveau, Michel Magne prend. Il invite, organise des fêtes grandioses. Bee Gees, Pink Floyd, Cat Stevens, on se presse pour venir à Hérouville dans les deux studios Sand et Chopin. C'est bien simple, Michel Magne dans les années 70, est le roi du pétrole. Quand trouve t'il le temps pour lui-même composer ? Romain Ronzeau le dessinateur, nous montre les pilules qu'il ingurgite. Son dessin est vif, toujours en mouvement. Yann Le Quellec joue sur plusieurs tableaux. La BD pour les moments clés, les articles de presse pour comprendre l'époque, les photos pour se rappeler, le texte pour résumer. C'est un livre dessiné au travers duquel on découvre la folle vie de cette homme qui fut l'ami de Sagan, de Jean Yann. On découvre ou redécouvre aussi ses compositions pour le cinéma.

Les amants d'Hérouville Planche Ed; Delcourt / Le Quellec & Ronzeau

Des Tontons Flingueurs à la chute

1963, Les Tontons Flingueurs. Mélodie en sous-sol, Angélique Marquise des Anges, Fantômas, Un singe en hiver, Moi y'en a vouloir des sous, toutes ces musiques de films sont l'oeuvre de Michel Magne. Voilà pour son côté flamboyant, à l'image de tous ceux qu'il côtoie. La face obscure, c'est qu'il n'était pas un bon gestionnaire. Il dut vendre le château et ne s'en remis jamais. A l'image d'un Michel Magne cherchant ses repères, le dessin de Ronzeau devient plus ombrageux. Tous ceux qu'il a côtoyé se détournent, y compris sa jeune femme, l'ancienne baby-sitteuse de ses enfants. Les temps ont changé, son combat judiciaire pour récupérer le château est perdu. Les stars se détournent. Michel Magne est dans leur ombre. Il finit seul et dans une chambre d'hôtel, se suicide en 1984. La BD que propose Yann Le Quellec et Romain Ronzeau est bien plusse qu'une biographie. C'est un regard sur une époque où la société était en mouvement avec une vraie soif de liberté. Les amants d'Hérouville est un vent d'air frais.

Les amants d'Hérouville chez Dargaud.