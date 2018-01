12 albums sont en lice pour le prix de la meilleure BD jeunesse. Bulles de BD en a retenu 3. La Guerre de Catherine inspiré de faits réels. Les 5 Mondes, histoire fantastique sur fond de dérèglement climatique et Radiant, un manga.

La guerre de Catherine/Les 5 Mondes/Radiant © montage photo Siegel/Siegel/Bouma/Rockefeller/Sun Billet/Fauvel Valente

La guerre de Catherine - Julia Billet et Claire Fauvel

C'est une plongée dans la Seconde Guerre mondiale. Rachel Cohen qui n'a plus de nouvelles de ses parents, a trouvé refuge dans une école en banlieue parisienne qui recueillent des enfants juifs. Rachel y est responsable de l'atelier photo. Le temps s'y écoule doucement malgré le rationnement. Mais les mesures anti juives arrivent et Rachel doit fuir. L'école la confie à la résistance avec un nouveau nom : Catherine Colin. Commence un long périple. Un couvent, une ferme, un orphelinat, un chalet de résistants dans les Pyrénées.

J'adore regarder le monde à travers le viseur.

Ce périple dessiné simplement et tout en douceur, Rachel va l'immortaliser avec son Rolleiflex. Elle photographie ses compagnons de route. Alice, une fillette dont elle doit prendre soin. Cristina une résistante, Etienne un photographe dont elle tombe amoureuse, un soldat allemand passionné de photos qui la sauve d'une rafle. La guerre de Catherine chez Rue de Sèvres, est tirée du roman de Julia Billet est inspirée de faits réels.

Les 5 mondes, Gallimard jeunesse.

Pas moins de 5 auteurs américains pour créer un univers fantastique. Dans ce monde imaginaire, il est question de dérèglement climatique. Pour le sauver de la guerre qui menace, la légende dit qu'il faut rallumer un phare. Mais qui pour le faire ?

Nous sommes au bord de l'extinction

Oona la jeune dans de sable, et Vector détiennent à eux deux, les clés de cette fable écologique dessinée à l'américaine, avec du mouvement, des couleurs. C'est aussi une fable où Myazaki le Japonais, n'est jamais bien loin, dans son rapport à une nature à multiples facettes, où l'on s'interroge sur l'origine de la vie, jusqu'au moment de la révélation.

Radiant - Tony Valente

Seth est un apprenti sorcier. Il est intrépide à tel point que pour faire le bien... il peut parfois être particulièrement maladroit. Son obsession ? Devenir l'un des meilleurs pour détruire le Radiant, la source des Némésis, des monstres qui détruisent les constructions humaines. Avec ses deux cornes sur la tête, Seth est aussi ce qu'on appelle un cornu. Un infecté qui développe un mal qui lui est propre et que normalement, on tient à l'écart. Mais on n'arrête pas Seth comme ça. Avec ses cheveux noirs en bataille, sa fouge et sa force Seth n'est pas non plus un héros totalement positif. Ses origines sont complexes. Dans une aventure à plusieurs tiroirs, on découvre des inquisiteurs, des chevaliers sorciers et de toute sorte de créatures.

Si tu avais vraiment un cerveau, tu aurais du t'en servir avant de te mettre dans la mouise !

Dans Radiant, ça vole, ça cogne, ça défie, ça crie. Pour résumer, c'est un manga ! A découvrir chez Ankama.