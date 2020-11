Place aux jeunes ! A l'heure où l'on parle, Covid oblige,.de la nécessaire protection de nos aînés, voilà une BD qui pose la question : Quoi faire de nos vieux en 2050 ? Nicolas Junker et Chico Pacheco proposent une solution : les euthanasier quand ils atteignent les 80 ans. Décapant !

Octo Fight T1 Couv Ed Glénat © Nicolas Junker & Chico Pachecho

Octo Fight prend ses quartiers dans les WC de Stéphane. Vélux ouvert pour laisser échapper la fumée, Stéphane tire sur une cigarette. Dis comme ça, on pourrait croire à un adolescent qui se cache des adultes pour vivre son expérience interdite. Sauf que le Stéphane en question a le visage fripé d'un vieillard et qu'il n'a plus de mutuelle parce qu'on a décelé des traces nicotine dans ses urines. Radié ! Stéphane et Nadège sa femme ont 80 ans, et dans la France des années 2050 imaginés par les auteurs, les vieux n'auront plus la cote.

Le moindre accident les cloue en maison de repos. C'est malheureux à dire mais le 4ème âge n'apporte aucune richesse à la société

Octo Fight T1 Planche Ed. Glénat / Nicolas Junker & Chico Pachecho

Donc, on les élimine. La mesure est passée en 2054, après l'élection de Mohamed Maréchal-Le Pen, fils de Marion Maréchal qui après s'être pris une raclée face à sa tante Marine, à l'élection de 2027, s'est convertie à l'islam. Le grand remplacement des musulmans par les chômeurs, anars, ulta-gauchistes et zonards a eu lieu juste après. Tout le monde est maintenant Gaulliste, de gauche, de droite et de l'extrême. Vous n'y comprenez rien ? Retenez juste que l'action d'Octo Fight se situe dans la France de 2056, devenue un régime autoritaire. Notre cher pays est séparé en deux. Les villes d'un côté et les néo-ruraux de l'autre. Les néo-ruraux versus Nadège, ce sont des zones non-droit. Le gouvernement les appelle officiellement terroristes, mais en sous-mains, il les laisse émerger histoire d'avoir la paix. Au milieu de cette usine à gaz, vous avez les idéalistes du KCSDFB, le Kommando Chrétien Social Démocrate François Bayrou.

Putain papa, tu réalises ce que ça veut dire ?!!

Octo Fight T1 Planche Ed. Glénat / Nicolas Junker& Chico Pachecho

Privé de mutuelle, Nadège et Stéphane n'ont plus d'autre choix que l'euthanasie. Et 48 heures pour tout mettre en place vis à vis de la famille. Le seul échappatoire pour Stéphane, c'est de rejoindre les néo-ruraux. Il paraît que là-bas, ils sont accueillis. En fait d'accueil, notre couple d'octogénaire découvre qu'ils vont servir de passe-temps aux néo-ruraux. On les utilise pour des combats, type combats de gladiateurs appelés Octo Fight. Le principe est simple. Deux vieux se tapent dessus et que le meilleur, survive. A ce jeu là, Stéphane se révèle être un vrai tueur. Problème cardiaque, slip trop grand, rein usé, Stéphane détecte toutes les failles de ses adversaires. Et c'est à ça qu'il doit sa survie et celle de sa femme.

Nous exigeons des droits. Arrêt des combats au premier sang versé

Octo Fight T2 Planche Ed. Glénat / Nicolas Junker & Chico Pachecho

Et quand vous croyez avoir tout vu, Octo Fight vous propose le combat pour le droit des vieux.Grève, confrontation avec le patron des néo-ruraux, Raymond, champions League des Octo Fight, le menu est copieux, poussé à l'extrême. C'est en quelque sorte la version trash des Vieux Fourneaux le grand succès de Lupano et Cauuet. Sans doute est-ce pour ça qu'ils utilisent le format manga pour cette BD. D'ailleurs, le dessin emprunte aussi tous les codes du manga, dans le découpage des planches, les bastons. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas de filtres. Quand Nadège perd son combat, elle a des yeux en balle de tennis et une mâchoire défoncée. C'est atroce direz-vous ? Non. C'est une satire, réalisée par des auteurs qui usent des références de leur temps, comme Tarantino. Les vieux dehors ? Non ! Les vieux encore ! Octo Fight paru chez Glénat.