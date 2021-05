Une histoire d'Amérique au début des années 60. Entre parfum de liberté, racisme et injustice. Howard Cruse dresse le portrait de Toland, homosexuel qui se cache, qui va se trouver aux prises avec le début du combat pour les droits civiques.

Stuck Rubber Baby Couv. Ed. Casterman © Howard Cruse

Toland Polk habite Clayfield, une petite ville du sud des Etats-Unis. Il vit avec sa soeur Mélanie et son mari Orley dans la maison héritée de ses parents morts dans un accident de la route. Il a des amis, Mavis et Riley et il travaille comme pompiste à la station service du coin. "Un job pas reluisant." Mais il n'avait pas envie d'aller à l'université. L'histoire de Toland Polk, c'est l'histoire d'une certaine jeunesse de l'Amérique dans le sud des Etats-Unis, encore très attachée à ses traditions ségrégationnistes. C'est aussi le début de la lutte pour les droits civiques. Toland regarde ce monde, sans conscience réelle. Il suit le mouvement au sens littéral Se fondre dans la masse pour être dans la norme, alors que le jeune homme fuit désespérément son homosexualité.

Stuck Rubber Baby Planche Ed. Casterman / Howard Cruse

Je ne me sentais pas gay à l'époque. Je me sentais pédé. Il faut être un minimum décoincé pour se dire gay

Ses amis n'y auraient rien vu à redire. Il n'aurait pas été rejeté. C'est plus Toland qui a du mal à se définir. Ce roman graphique n'est pas une autobiographie, mais il est inspiré de la vie d'Howard Cruse. Dans les années 60, il était "dans le placard", incapable d'assumer. Croyant se guérir entre guillemet, il va comme Toland, rencontrer une femme, Ginger, avec qui il aura un enfant. La première fois qu'il la voit, elle chante avec sa guitare dans un bar réservé aux gens de couleur. Elle est blanche et déjà très engagée dans la lutte pour les droits civiques. Toland, lui, est gauche, il ne sait pas comment l'aborder. Ginger, c'est l'éveil de la conscience, la femme qui le pousse à regarder le monde tel qu'il est, injuste, raciste. Sammy, c'est le copain gay de Mavis. C'est celui qui le fera entrer dans des bars gay à l'extérieur de la ville.

Cruse, la référence

Stuck Rubber Baby Planche Ed. Casterman / Howard Cruse

Au fil des mois, Toland va être le témoin de plusieurs événements. Sit-in dans un parc dont l'accès est interdit aux noirs, marche de Washington, attentat, descente de police dans les bars gay, lynchage d'homosexuel, Toland vit tout avec ses amis. Il n'est pas un militant né. C'est un homme qui se cherche et qui a l'honnêteté de dire : Je ne suis pas un héros. Je fais comme je peux.

Stuck Rubber Baby Planche Ed. Casterman / Howard Cruse

Le livre a été publié la première fois en 1995 et fut récompensé par un Eisner, l'Oscar de la BD. Cruse, c'est un style innovant, une référence pour de nombreux auteurs américains. Dans le dessin de Derf Backderf, l'auteur de Kent State. Noir et blanc, rond, parfois disproportionné, mais toujours précis.

Cruse adopte aussi une technique d'ombrage hachuré pour donner de l'épaisseur à ses visages par exemple. C'est aussi une référence aussi pour Alison Bechdel dans la façon de séquencer son récit en chapitres avec un conteur et plusieurs personnages satellites que l'on retrouve dans L'Essentiel des gouines à suivre. Stuck Rubber Baby est dense et 25 ans après, d'une incroyable résonnance avec l'actualité. Stuck Rubber Baby chez Casterman.