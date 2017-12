2017, année de la planète Mars pour les auteurs de Bande-Dessinées. Chacun son univers, sa vision de la planète rouge. Entre fiction réaliste, science-fiction et mystère, Mars fascine.

Couvertures des trois livres (extraits)

Mars Horizon - Delcourt

Florence Porcel et Surcouf imaginent le voyage des premiers humains sur la planète rouge. Ils situent l'action en 2080. Jeanne Clervois fait partie d'un équipage où chacun aura un rôle spécifique. Jeanne sera une pionnière.

Je m'installe définitivement sur Mars. Les autres repartiront dans 550 jours. Je serais seule quelques mois, avant l'arrivée du deuxième équipage

Le récit est précis, étayé scientifiquement sur ce que pourrait être le quotidien de ces hommes à 227 millions de kilomètres de la Terre.

Olympus Mons - Soleil

Bec et Rafaelle plongent dans ce qui pourrait avoir été le passé de Mars. Ils imaginent des intelligences supérieures qui pourraient avoir eu besoin de coloniser la Terre. Elles auraient laissé, au fil des siècles, des traces sur Terre, des anomalies...

L'anomalie 1 est la plus étrange. Un quarantaine de mètres de diamètre. Des angles parfaits. L'objet semble s'être déplacé à travers le plancher océanique

Olympus Mons met en scène plusieurs personnages. Un médium américain et ses visions. Des cosmonautes sur Mars. Des scientifiques européens. Toutes leurs découvertes sont liées les unes avec les autres.

On Mars - Daniel Maghen

Runberg et Grun placent l'action en 2132. Bien plus loin que les deux précédents albums. Ils placent Mars dans le futur terrien. La planète rouge est colonisée par les terriens. Elle est devenue la planche de salut de l'humanité car les ressources terrestres sont épuisées. Mais qui dit colonie, dit construction. Et forcément, il faut financer les ambitions des terriens. Mais...

Engager une main d'oeuvre de volontaires feraient exploser les les budgets

Les gouvernements ont donc imaginé des prisonniers pour construire les infrastructures de Mars. Un système qui a fait ses preuves sur Terre en d'autres temps. Sur Mars, ces prisonniers sont marqués d'un implant facial pour aider à respirer et d'une puce dans l'épaule pour la géolocalisation. On ne fuit pas la colonie carcérale martienne.

Bienvenue sur Mars

Entre en scène Jasmine Stenford. Un officier de police condamnée à 20 ans d'exil pour l'assassinat d'une adolescente de 15 ans issue de la haute société terrienne. L'univers carcéral qu'elle découvre est particulièrement violent. Mais Jasmine a de la ressource. Elle va découvrir sur la planète rouge, une forme de résistance. Et quand ils ne résistent pas, ils suivent un gourou. Les humains ont beau avoir quitté la Terre... ils n'en restent pas moins hommes.

Bienvenue à Jasmine. Qu'elle sente sur elle notre amour et notre affection

On Mars est un récit de science-fiction, avec un dessin très réaliste, une mise en page très cinématographique. Il en reste un message : Foutus humains qui ne savent que reproduire leurs erreurs.