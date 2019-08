Ayroles et Guarnido signent une bande-dessinée dans la lignée des romans picaresques. Pour "Les Indes Fourbes", ils se sont inspirés de Buscon le livre de Francisco de Quevedo pour imaginer la suite des aventures de Pablos. Héros tour à tour mendiant, valet, chevalier à qui il arrive des aventures extraordinaires.

Couv Les Indes Fourbes Ed Delcourt © Ayroles & Guarnido

Il n'y a qu'à regarder la couverture pour comprendre que Pablos est un fripon. Son sourire et son air malicieux le trahissent dans ce portrait à la Rubens. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Dès les premières lignes, il le dit :

Les premières années de ma vie furent placées sous le sceau de l'indigence, de la fourbe et de la friponnerie.

Mais le récit de Pablos n'est pas aussi linéaire qu'il le prétend. C'était un gueux certes, mais il avait des rêves. Partir pour les Indes et trouver de l'or. Mais il ne les verra pas. Au seigneur qui le recueille (sur une table de torture quand même), il raconte qu'il a été jeté par dessus bord du navire qui devait l'y amener. Il dit qu'il a été recueilli par des indigènes avec qui il a sympathisé. Il dit encore qu'il s'est enfui avec les colons venus les massacrer etc etc... Pablos est insatiable. Et ses aventures sont toutes aussi folles et invraisemblables que les autres.

Récit picaresque

Ayroles et Guarnido découpe leur histoire en plusieurs chapitres. Pour raconter l'histoire de Pablos, ils usent du style picaresque. Récit du XVIème siècle, à la première personne, fausse autobiographie, histoire de héros miséreux qui essaie de s'élever au-dessus de sa condition et à qui il arrive des histoires délirantes. C'est satirique à souhait et c'est aussi un regard critique sur la société de l'époque.

Les Indes fourbes Planche Ed Delcourt / Ayroles & Guarnido

"Palais, idoles, parures ? Qui t'as donné ça ?"

Faut-il croire Pablos ? Laissez vous porter par le récit de ses aventures. Acceptez tout, sans remettre en cause. Si vous optez pour ce postulat, l'histoire vous paraîtra plus incroyable. Ayroles et Guarnido s'en amusent avec truculences. Les Indes Fourbes chez Delcourt, ou comment berner le lecteur le plus malin.