Quand les auteurs de bandes dessinées regardent le réchauffement climatique, c'est sans concession. L'écologie deviendra radicale pour imposer au monde, une planète plus respectueuse de la nature. Folie ou seule issue possible ? Trois bandes dessinées pour en juger et une pour se réconcilier.

Femme sauvage Couv Ed Futuropolis © Tom Tirabosco

"Femme sauvage" de Tom Tirabosco

Sur le modèle de La Route de Cormac McCarthy, Tom Tirabosco vous fait suivre le voyage d'une jeune femme. Le monde n'a plus de règles. Le capitalisme est venu à bout de la nature. Alors on la suit, elle, on la voit quitter la ville, pour rejoindre son utopie écologique, une communauté "les Rebelles", installée au Canada. Au fil de son voyage, cette femme raconte le monde d'avant, brutal et sans espoir, et celui qu'elle découvre, loin des hommes, plus sauvage. Autour d'un dessin noir et blanc, charbonneux, Tom Tirabosco nous conte son retour aux sources. Celles qui firent l'humanité, jusqu'au dépouillement total avec une terre qui nourrit, mais qui n'oublie rien.

Femme sauvage chez Futuropolis

"Transperceneige - Extinctions Acte 1" de Matz et Rochette

Transperceneige Couv Ed Casterman / Matz & Rochette

Il n'y a jamais de ciel bleu dans Transperceneige, comme s'il avait totalement disparu. Le monde de Matz et Rochette est au bord de l'implosion. Une organisation écologiste radicale commet des attentats contre ceux qui tuent les espèces menacées, les géants du pétrole, responsables de marées noires. Comment survivre sur une planète condamnée à court terme ? Il y a ce Monsieur Zheng, richissime chinois qui proposent à quelques chanceux, de monter à bord de son train aux 1000 wagons, en mouvement perpétuel, sorte d'Arche de Noé. Les "apocalypsters" eux, prônent l'éradication d'une partie de l'humanité pour permettre à l'autre de survivre normalement. Pas de paix, ni de répit. C'est la fin, et tout le monde semble pressé d'en finir.

Transperceneige chez Casterman

"Et nos lendemains seront radieux" d'Hervé Bouhris

Et nos lendemains seront radieux Planche Ed Gallimard BD / Hervé Bourhis

La BD vous est livrée avec un tract sur les solutions pour survivre au chaos écologique qui arrive. Ce sont les revendications de Sylvain et Marion, frère et sœur, programmé depuis leur enfance pour infiltrer le sommet de l'Etat. Leur but ? Mettre en place une révolution écologique radicale à base de nationalisation, de fermeture d'internet, de contrôle des médias etc... Après voir fait élire leur candidate à l'Elysée, ils sont arrivés à la phase ultime. Une nuit de tempête au fort de Brégançon, ils séquestrent la présidente et l'obligent à revoir son action, via un discours, sorte d'appel du 18 juin. Une nuit pour que tout bascule ou pour que tout redevienne comme avant ?

Et nos lendemains seront radieux chez Gallimard Bande-Dessinée.

"Le Loup de Rochette", la lueur d'espoir

Le Loup Couv Ed Casterman / Rochette

L'avenir n'est pas rose, comment composer avec le présent ? Dans la nuit, un berger tue une louve qui s'est attaquée à ses brebis. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle laisse derrière elle, un louveteau. Gaspard qui a les traits de Rochette avec ses cheveux et sa barbe blanche, est un homme seul. Son fils, militaire au Mali est mort en mission. Sa femme a depuis, perdu la raison. Il ne reste plus que lui, ses brebis et ce jeune loup qui l'observent à mesure qu'il grandit, et qui veut venger sa mère. Le Loup, c'est la confrontation dans la montagne au fil des saisons, jusqu'à la folie. Celle qui pousse le berger à monter toujours plus haut pour tuer ce jeune loup, majestueux, devenu roi de la montagne. C'est un duel où chacun, l'homme et la bête iront jusqu'au bout.

Il se couche et attend le coup de grâce

Le Loup et le dessin de Rochette toujours aussi sombre, est une ode à la montagne. A cette nature forte, capable de changer rapidement. Un peu comme le monde, si nous ne faisons pas attention. Sublime.

Le Loup de Jean-Marc Rochette chez Casterman