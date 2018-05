Thi Bui signe un roman graphique saisissant autour de sa famille. Ils ont débarqué aux Etats-Unis à la fin des années 70, après avoir fui le Vietnam. Nous avons fait de notre mieux, c'est l'histoire des boat people. La BD vient de recevoir le prix Will Eisner, qui est à la BD ce que les Oscars sont au cinéma américain.

Nou avons fait de notre mieux cuov ed Hachette comics © Thi Bui

L'histoire prend corps à New York un jour de 2005. Thi vient d'accoucher de son premier enfant. Un garçon. Il n'y a pas le sourire de la vie dans son dessin noir et ocre, mais une inquiétude. Thi découvre la maternité. A travers elle, elle quitte la famille qui l'a mise au monde pour créer la sienne. Mais cette nouvelle vie oblige à la réflexion. Comment élever mon enfant si je ne sais pas d'où je viens, qui je suis ?

Ma vie n'a pas été toujours celle là

Thi ne laissera pas le choix au lecteur. Le chemin pris sera celui de la mémoire. Celle de ses parents, Mà et Bo. En 2005, cela fait presque 30 ans qu'ils sont installés aux Etats-Unis. Ils sont retraités. A force de travail, ils ont intégré la middle class. Mais l'Amérique de l'Oncle Sam n'a pas toujours été tendre avec les boat people et les démons ne sont jamais loin. On plonge ainsi au coeur de l'histoire du Vietnam. Thi fait le voyage à l'envers pour tenter de retrouver comme elle le dit... l'histoire originelle. Mà et Bo étaient enfants pendant la Seconde Guerre Mondiale. Un monde les sépare. Mà est fille d'ingénieur civil. A la maison, il y a des domestiques. Bo est un enfant battu par un père volage.

Personne n'est innocent. Ecrivez votre confession

Leur rencontre, les enfants qui arrivent vite. Ceux qui meurent faute de soins appropriés, l'histoire de Mà et Bo est parsemée de tragédies dans un pays particulièrement instable jusqu'à la chute de Saigon en 1975 qui signe la fin de la guerre du Vietnam et le début de l'ère communiste.

Partir pour fuir la misère et trouver la liberté

Nous avons fait de notre mieux - planche ed Hachette Comics / Thi Bui

Il faudra du temps avant qu'ils ne trouvent l'argent et le bateau qui les emmènera en Malaisie. L'enfer n'est jamais loin. On manque d'eau, d'air. On fait des piqûres aux enfants pour qu'ils dorment et ne fassent pas de bruit. Thi Bui a vécu tout cela avec ses parents. Les camps de réfugiés, le fichage, jusqu'à l'arrivée aux Etats-Unis. Le dessin est vif, épuré, toujours sur fond ocre et noir. Nous avons fait de notre mieux, c'est l'album catharsis de Thi Bui. L'obligation de libérer une parole pour son enfant, à elle. Beau, émouvant et poignant.

Cliquez ci-dessous pour voir le premier chapitre de Nous avons fait de notre mieux aux éditions Hachette comics.