Ils sont tous élèves de 2nde. Ils ont lu les 10 BD de la sélection. Ils se sont retrouvés pour délibérer. Verdict : Le Grand Vide de Léa Murawiec est sur la plus haute marche du podium. Suivent Yojimbot de Sylvain Repos et Le Jeune acteur de Riad Sattouf, incontournable.

Le Grand Vide Couv. Ed.2024 © Léa Murawiec

Le Grand Vide - Léa Murawiec

Le Grand Vide, c’est le monde d’aujourd’hui poussé à son paroxysme. L’espérance de vie de l'homme est liée au fait qu'on pense à lui quotidiennement. Il faut donc qu'on le voit, partout. C'est l'histoire des réseaux sociaux. "Tout le monde vit pour les réseaux sociaux. La critique c'est que si personne te reconnaît, tu meurs." analyse Alexis. Dans ce grand vide, Manel Naher qui a une homonyme très populaire, ne veut plus de ce monde. Ce qui fait dire à Lilou qu'elle vit pour vivre.

Un dessin unique

Le Grand Vide Planche Ed.2024 / Léa Murawiec

Le Grand Vide c’est aussi le paradoxe du titre. Léa Murawiec l’auteure, remplit ses pages. Affiches, rues, c’est dense. Entre publicités, mangas, détails à la Chris Ware Grand prix d'Angoulême, les influences sont nombreuses. Mais le dessin est unique. "Le fait qu'il n'y ait que deux teintes, bleu et rouge, ajoute au dynamisme. Ce qui fait qu'on se concentre sur le sens des images" selon Lucie. Premier album, coup de maître. Le Grand Vide chez 2024.

Yojimbot - Sylvain Repos

Yojilbot T1 - Couv. Ed. Dargaud / Sylvain Repos

Le monde a tellement changé depuis la 3ème crise de l’homme. Au milieu des ruines, dans un décors coloré, inspiré animation et manga, la végétation a repris ses droits. Aux rares survivants humains, on a laissé croire que l’air était toxique et que les robots qui occupent les lieux librement, étaient hostiles. Le père d’Hiro fait partie de ceux qui ne croient plus à tout ça. Avec son fils, il cherche à fuir.

Qui est le plus humain, l'homme ou le robot ?

Yojimbot T1 Planche Ed. Dargaud / Sylvain Repos

L’histoire veut qu’Hiro le gamin va se retrouver seul. Scénario malin où l’on mêle références historiques et modernité, où les codes sont inversés selon Alexis et Jules. "Un humain chassé par un homme et le robot qui le sauve car son programme lui dit de le faire. Ca pose la question de nos rapports à l'intelligence artificielle et qui est le plus humain, l'homme ou le robot ?" Yojimbot chez Dargaud. Sortie du tome 2 de Yojimbot 4/02/2022.

Le jeune acteur - Riad Sattouf

Le Jeune Acteur Couv. Ed. Livres du Futur / Riad Sattouf

Quand Riad raconte l’histoire de Vincent qu’il a découvert pour son film Les Beaux Gosses. Quand Riad parle d’un ado complexé qu’il materne et qu’il voit grandir pour devenir Vincent Lacoste. Quand Riad fait du Sattouf selon Elisa fine connaisseuse : "Il est très juste dans ce qu'il dit. Il parle très souvent des jeunes. Il prend des éléments du quotidien. des scènes et il en fait une BD. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Riad Sattouf, c'est que souvent on se sent représenté." Le Jeune acteur aux Editions Livres du Futur.

Le Jeune Acteur Planche Ed. Livres du Futur / Riad Sattouf

Un merci aux 7 lecteurs : Lucie, Lilou, Elisa, Alexis, Tibalt, Zadig, Jules.

Merci à ces lecteurs