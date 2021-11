Odette Nilès fut la Fiancée de Guy Môquet, celle à qui il envoya ses derniers mots avant d'être fusillé en 1941. Eux firent partie de l'un des premiers mouvements de résistance à Paris au Musée de l'Homme. Chacune à leur manière, ces deux BD racontent une histoire de France.

La Fiancée Couv; Ed Noctambule © Gwenaëlle Abolivier & Eddy Vaccarro

La Fiancée - Gwenaëlle Abolivier & Eddy Vaccarro

Elle a grandit dans une famille communiste. Adolescente au début de la guerre, elle distribuait des tracts. Elle fut la Fiancée de Guy Môquet, celle à qui il envoya ses derniers mots avant d'être fusillé en 1941. Elle, c'est Odette Nilès. Son histoire commence avec son arrestation à Paris.

Nous étions inexpérimentés. Nous ne faisions pas de la résistance, nous l'inventions

La Fiancée Planche Ed. Noctambule / Gwenaëlle Abolivier & Eddy Vaccarro

Entre présent et passé, Odette Nilès raconte sa détention. Eddy Vaccarro a choisi le code couleur de son dessin à l'aquarelle. Ce sera gris et blanc pour les mots du présent, la couleur pour l'année 1941. Il y eut donc le dépôt de la préfecture avec les prostituées, la prison de la Roquette infestées de souris puis le transfert à Châteaubriant au camp d'internement de Choisel. Dans ce camp, Odette retrouve des amies de Drancy. Les hommes sont de l'autre côté de la barrière. Il y a là, des jeunes. Etrangement, alors qu'ils sont emprisonnés, il y a encore une forme d'insouciance.

C'est là que j'ai fait la connaissance de Guy

La Fiancée Planche Ed. Noctambule / Gwenaëlle Abolivier & Eddy Vaccarro

C'est à la barrière qu'ils se retrouvaient tous. "On parlait, on rigolait, on se changeaient les idées." Un jeune homme, bien mis, y fit un jour son apparition. C'est Guy Môquet. Coup de foudre. 80 ans après, Odette Nilès a encore les mots et l'émoi d'une adolescente. Ils se retrouvent souvent pour parler, se raconter leur journée de travail, d'étude ou leur vie d'avant. Il y a une belle entraide dans le camp. "C'était une sorte de village où vivaient plus de 600 prisonniers avec son gouvernement composé de militants politiques."

Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades

Reproduction Lette Guy Môquet / Guy Môquet

Le 20 octobre 1941, un responsable allemand est tué à Nantes. En représailles, les Allemands décident de tuer 50 otages français (Le Cour des 50 otages à Nantes tirent son nom de cet épisode tragique). Ils viendront en prendre 27 dans le camp d'Odette. Guy Môquet est le plus jeune. "Il était 14 heures quand les 27 ont été enfermés dans la barraque 6 pour écrire leur lettre d'adieu." C'est à elle que Guy Môquet donnera la sienne. Dans ses mots, il y a un regret : "n'avoir pas eu ce que tu m'as promis." Odette ne donnera jamais de baiser à Guy. Elle dit y penser tous les jours. La Fiancée est une histoire de France, racontée avec pudeur et joie. Comme si le tragique de l'histoire n'avait pas de prise sur Odette Nilès. Et pourtant... La Fiancée chez Noctambule.

Des Vivants - Raphaël Meltz, Louise Moaty, Simon Roussin

Des Vivants © Simon Roussin, Louise Moaty & Raphaël Metz - éditions 2024 / 2020 / Roussin, Moaty & Meltz

Ils étaient directeur du musée de l'Homme, bibliothécaire, ethnologues, veuve de garagiste. Ils firent partie de l'un des premiers mouvements de résistance à Paris. En 1938, la guerre n'est pas encore là. Mais au Musée de l'Homme, on entend déjà les bruits de bottes en provenance d'Allemagne. Malgré cela, on prépare une exposition et on a des choses à dire sur le racisme. Un homme du musée explique à des journalistes que : "cela repose sur une confusion entre l'idée de race et celle de culture. Que le contraire soit enseigné en Allemagne Cela s'explique par le fait que les savants allemands ont quitté leur pays ou ont été mis au pas. Notre oeuvre est un défi au racisme."

Nous traitons l'invasion par le mépris

Des Vivants © Simon Roussin, Louise Moaty & Raphaël Metz - éditions 2024 / 2020 / Roussin, Moaty, Meltz

Arrive la guerre, le musée de l'Homme reste debout. Premier acte de résistance. Au fil des jours, des mouvements se mettent en place : filière d'évasion, propagande. La résistance tisse sa toile dans la clandestinité. Des Vivants est un travail de fourmi. Tous les mots que vous lirez à l'intérieur des bulles sont ceux des protagonistes, Paul Rivet, Boris Vildé, Yvonne Odon, Sylvette Leleu et consort. Ils ont été trouvés dans des lettres, des journaux, des procès-verbaux, des livres de souvenirs, des interviews. La fiction est dans le dessin de Roussin : couleurs vives, vertes et mauves, au feutre.

Des Vivants © Simon Roussin, Louise Moaty & Raphaël Metz - éditions 2024 / 2020 / Roussin, Moaty, Meltz

La résistance parisienne fut forte, mais elle eut aussi ses traitres. Une grande partie du groupe du Musée de l'Homme fut arrêtée en 1941. Vildé et Sénéchal furent fusillés. Yvonne Oddon et Sylvette Leleu sont revenues de déportation en 1945. La narration est différente Mais les histoires Des Vivants et de La Fiancée sont les mêmes. Un jour, certains ont dit non et se sont levés. Des Vivants aux Editions 2024.