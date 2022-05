40 ans séparent les deux mangas de Tsutomu Takahashi et Jiro Tanigushi. A chacun sa façon de raconter la boxe et de la dessiner.

Black Box © Tsutomu Takahashi / Kodansha Ltd. © Tsutomu Takahashi

Black Box - Tsutomu Takahashi

Des gants de boxe suspendus, une journaliste qui pose des questions et une voix qui répond au loin, Ryoga le boxeur n’apparaît pas dans la première planche. Il faudra tourner la page pour découvrir la véritable scène d’ouverture de ce manga. Ryoga y apparaît seul, sur une double page, une serviette autour du cou, assis sur une chaise et il dit ceci : « Elle date de quand ta dernière relation sexuelle ? » La question surprend autant qu’elle dérange. Les yeux de Ryoga et la moue qui l’accompagne, mettent mal à l’aise. C'est tout l’art de Tsutomu Takahashi. En deux planches, il vous dit tout de son personnage principal. Il est détestable, sûr de lui et de sa boxe. Son ambition est devenir le meilleur.

Black Box © Tsutomu Takahashi / Kodansha Ltd. / Tsutomu Takahashi

Je suis puceau moi. Les filles, je préfère attendre d’être champion du monde pour m’y intéresser. Elles vont me distraire sinon

Etre le meilleur c’est revendiquer sa différence, c’est prédire la défaite de son adversaire et mettre les spectateurs au pas.

Le dessin de Takahashi est éloigné des canons du manga, avec des contours faits d’ombres. En arrière-plan, on voit parfois des tâches, impression de photo vieillie. Les gestes de la boxe sont étudiés du pied aux gants. Tsutomu Takhashi c’est un style bien particulier, très riche.

Black Box © Tsutomu Takahashi / Kodansha Ltd. / Tsutomu Takahashi

Dans ce premier volet en 6 tomes, Tsutomu Takahashi fait les présentations et conclue le portrait de Ryoga par son histoire familiale. Son frère et son père sont en prison parce qu’ils ont tué, de quoi attirer la presse et les curieux. La relation père-fils va vite devenir l’élément central de l’histoire. Champion, au nom du père. Black Box chez Pika

Blue Corner - Jirô Tanigushi Et Caribu Marley

Blue CornerAO NO SENSHI © CARIBU MARLEY, JIRO TANIGUCHI 1982 / FUTABASHA PUBLISHERS LTD. / Marley & Tanigushi

Ryoga et Reggae ont le même regard, pénétrant. Ils ont une façon de boxer qui diffère de leurs concurrents. Partout où ils passent, ils dérangent. La scène d’ouverture a le même goût du mystère. Ici, un homme qui arrive à moto. Il retire son casque, vide une petite bouteille de whisky et la jette dans une poubelle. Reggae est surnommé le perdant magnifique. On ne comprend rien à la manière dont il boxe. Ivre à chacun de ses combats, il lâche ses coups comme un mort de faim.

Reggae ne dit pas un mot. Ce sont les autres qui parlent pour lui.

Blue Corner AO NO SENSHI © CARIBU MARLEY, JIRO TANIGUCHI 1982 / FUTABASHA PUBLISHERS LTD. / Marley & Tanigushi

Tous les boxeurs que je connais courent après l'argent. En même temps, au fond d'eux même, rien ne les effraie plus qu'un combat. Ainsi sont les boxeurs

Sorti en 1982 avec Tanigushi au dessin et Caribu Marley au scénario, dont le nom n’apparaît d’ailleurs pas sur la couverture, Blue Corner, c’est l’histoire d’un boxeur mystique, hors sol, avec un passé dont on ne sait finalement que peu de choses. S’il boit pour boxer, c’est pour maîtriser sa force, sinon, qui sait ce dont il serait capable ? S’il ne parle pas, c’est parce qu’il ne parle pas, à quoi bon ? Il ne dit que deux répliques dans le manga.

Blue Corner AO NO SENSHI © CARIBU MARLEY, JIRO TANIGUCHI 1982 / FUTABASHA PUBLISHERS LTD. / Marley & Tanigushi

C’est l’histoire du monde de la boxe, mafieux qui va s’en servir pour gagner de l’argent. C’est l’histoire d’un boxeur qui n’est compris que par sa petite amie et par un ancien champion, Don Angelo. Blue Corner, c’est surtout un dessin, la patte de Tanigushi qui comme pour l’alpinisme dans Le Sommet des Dieux va passer du temps à observer la boxe, les gestes pour les reproduire au plus juste. On est là aussi, loin des canons du manga. Black Box, Blue Corner, c’est un état d’esprit. C’est un regard sur la boxe, au-delà du ring, avec 40 ans d’écart.

Blue Corner est paru chez Pika.