Ce sont deux mangas que tout oppose. Le premier sort cette semaine. Le second a eu une première vie en 1970. A ceux qui en douteraient encore, le manga est un médium en pleine évolution.

Leviathan - Shiro Kuroi

Un paquebot dérive dans l'immensité noire de l'espace. Le Léviathan ressemble à un navire de croisière du XXIè siècle, avec ses ponts et ses cabines. La poupe et la quille sont éventrées, mais pour pénétrer à l'intérieur, il faut encore passer la coque. Des astronautes en combinaison, dont on ne voit pas le visage, des pilleurs d'épave, franchissent les murs.

Là, un carnet, ça ressemble à un journal de voyage

Ce carnet était celui de Kazuma, un gamin parti en voyage scolaire avec sa classe, à bord du Léviathan qui a mystérieusement disparu lors de son retour sur Terre. A quelle période sommes nous ? Combien de temps s'est passé entre le voyage et l'arrivée des pilleurs ? Shiro Kuroi, l'amoureux de Nausicaä, d'Akira, qui puise son inspiration chez Moébius et Bilal ne le signifie pas. Il vous attire doucement, par son dessin minutieux, hachuré comme s'il était réalisé au crayon papier, dans cet univers sombre.

Une fois le stock d'oxygène épuisé, tous les passagers mourront

Dans son carnet, Kazuma décrit une explosion et sa conséquence. Sa classe se retrouve emmurée dans une partie du bateau. Le réservoir principal s'étant détaché, il reste à peine 50 heures d'oxygène aux protagonistes. Pas assez pour atteindre la Terre. Kazuma et sa classe sont donc à terme, condamnés.

Dans une atmosphère de fin de monde, Kuroi propose de suivre ces survivants avec une donnée supplémentaire. Il existe une capsule dans la partie passager du Leviathan qui pourrait permettre un sauvetage. Problème, une seule personne peut y prendre place. Qui va survivre ? Les deux adultes de la classe ? Kazuma, celui qui tient le carnet et qui connaît le secret de la capsule ? Futaba, la gamine associale ? Les autres ? Leviathan, c'est un peu Sa Majesté des Mouches de William Golding ou Squid Game version science-fiction. C'est une histoire où pour survivre les enfants vont tenter de faire société avec les codes qu'on leur a inculqué, mais vont finir par manipuler, mentir et tuer. L'histoire de l'humanité dans sa version la plus sombre. Leviathan chez Ki-Oon T1 (Série en 3 tomes)

Lone Wolf and Cub - Kojima & Koike

Au Leviathan d'aujourd'hui, il faut savoir opposer un autre type de manga. Un classique comme nous, nous avons nos Tintin et Astérix. Lone Wolf and Cub est de ceux là. Publié pour la première fois en 1970, il décrit l'errance d'un samouraï Ogami Itto et de son jeune fils, Daigoro. Ere Edo, fin XVIIème siècle. Un homme en kimono marche comme un va nu-pied, avec un landeau. Le résumé nous dit que sa famille a été massacrée et qu'il est en quête de vengeance. Le livre et le dessin nous le présente comme un tueur à gage. Goseki Kojima le dessine les cheveux attachés, avec un regard sombre qui contraste avec l'innocence de Daigoro.

Un samouraï et un enfant

Il n'y a pas de morale dans ce que dit ou fait celui que l'on surnomme le Loup solitaire avec son petit. Ogami Itto est un homme dont l'humanité n'apparaît finalement que dans les yeux de son rejeton, complice des exactions du père. Dans le dessin, Kojima offre une palette incroyable de paysages léchés qui alternent avec des scènes de combats, silencieuses, vives. Koiké lui, glisse des dialogues concis.

Koiké qui a aussi scénarisé Lady Snow Blood sublime tueuse à gage de Kamimura qui inspira Tarantino pour Kill Bill, disait qu'un personnage bien pensé est la clé du succès. Le concept a fait école au Japon. Nombreux sont les auteurs de mangas qui suivent encore l'idée du maître du récit. Lone Wolf and Cub est paru chez Panini Manga.