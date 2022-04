Entre traditions et modernité, Les dames de Kimoto retrace trois générations de femmes sur 50 ans. C'est aussi le regard d'un auteur de BD sur le roman de Sawako Ariyoshi qui était considéré comme la Simone de Beauvoir nippone.

"Les dames de Kimoto" (extrait de la couverture) © Cyril Bonin / Ed. Sarbacane

Souvent, les têtes sont baissées, par respect. Souvent, les yeux sont clos. Chacun sa place. Aux hommes la maîtrise, aux femmes, la soumission. Parfois les planches sont silencieuses. La nature n'a pas besoin de mots pour être appréciée. Ainsi sont Les dames de Kimoto, entre contemplation et tradition. Il vous faudra donc prendre le temps de la lecture et du regard sur le dessin, pour comprendre qui sont les trois femmes présentées de profil sur la couverture.

Toyono s'adressait à sa petite-fille avec plus de cérémonie qu'à l'ordinaire. Peut-être exprimait-elle le sentiment de terrible solitude qui l'attendait

Les dames de Kimoto Planche Ed. Sarbacane / Cyril Bonin

Dans un décor entre vert et rose, deux femmes en kimono montent les dernières marches qui mènent à un temple. L'heure de la séparation approche. Hana va être mariée. Sa grand-mère lui prodigue les derniers conseils, les dernières croyances sur la fertilité. Dans cette société nippone de la fin du XIXème siècle, tout est très codifié. La modernité naissante de la ville n'a pas encore de prise sur le monde des campagnes. Pour avoir voie au chapitre, peser sur les décisions des hommes, les femmes doivent être malignes. Hana est une femme bien élevée, instruite. C'est l'observatrice éclairée, discrète, consciente de son influence.

Les dames de Kimoto Planche Ed.Sarbacane / Cyril Bonin

Une histoire de femmes à travers les générations

Au fil des années qui passent, Cyril Bonin fait naître les rides subtilement sur les visages. Il change les coiffures. On passe ainsi de la mère à la fille. D'Hana, la femme modèle en kimono, à Fumio l'adolescente rebelle, chevelure tressée qui court à travers la campagne. Fumio est féministe. Elle rêve de Tokyo, d'études, pas de bienséance, ni de traditions. On la regarde hausser le ton, brusquer l'environnement familial et en particulier sa mère.

Voilà plus de 10 ans qu'on entend parler du droit de la femme dans notre société. Mais ma mère elle, reste intolérablement vieux jeu

Les dames de Kimoto Planche Ed. Sarbacane / Cyril Bonin

Fumio ne comprend pas Hana qui ne comprend pas Fumio. Conflit de génération. La première rêve d'émancipation quand la seconde est hantée par l'expression "vieille fille". Cyril Bonin joue sur plusieurs tableaux, la narration de l'autrice Sawako Ariyoshi et le dessin qu'il offre au lecteur, élégant, crayonné. Les visages n'ont qu'une seule expression mais ils disent tout de la personnalité qui se cache derrière. Hana, c'est le regard qui ne scille pas. C'est la femme traditionnelle qui accepte sa condition et qui en tire malgré tout, une forme de liberté. Fumio, ce sont des yeux froncés. C'est la femme libre qui aime qui elle veut et qui fait ce qu'elle veut. Hanako, la fille de Fumio sera le pont entre les deux, entre tradition et modernité. Savoir d'où l'on vient et accepter qui l'on est. A travers ces trois générations de femmes Cyril Bonin retranscrit le Japon raconté par Sawako Ariyoshi en 1959 dans son roman : la guerre contre la Chine, la montée des nationalismes, le rapprochement avec l'Allemagne d'Hitler. Ces affaires d'hommes deviendront avec le temps, celles des femmes quand le Japon sera bombardé.

Je n'ai jamais eu l'impression de me soumettre

Les dames de Kimoto Planche Ed. Sarbacane / Cyril Bonin

Il s'en passe des choses autour de ces trois générations, pourtant Cyril Bonin livre une forme d'éloge de la lenteur dans son adaptation. Comme l'autrice, il prend le temps de sonder les âmes de ses héroïnes. Dans un ultime souffre, à la fin de sa vie Hana fera comprendre à sa fille qu'à sa façon, elle aussi fut insoumise. Cyril Bonin qui avait déjà adapté La Délicatesse chez Futuropolis en 2016, livre ici une histoire riche avec douceur. Il ne tire pas de leçon de ces femmes. Il laisse juste vivre son sujet jusqu'à la fin. Au lecteur d'en faire sa religion.

Les dames de Kimoto de Cyril Bonin… c'est paru chez Sarbacane.

